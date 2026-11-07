Sotto il villaggio di Aywaille, nella provincia di Liegi, scorre un fiume che nessuna mappa di superficie riesce a restituire davvero. Si chiama Rubicon, è interamente sotterraneo, e percorrerlo in barca — scivolando attraverso passaggi angusti e gallerie scolpite dall’acqua nel corso di millenni — è una delle esperienze più insolite che si possano fare nel cuore del Belgio. Le grotte di Remouchamps, che la tradizione locale ha soprannominato La Meraviglia delle Meraviglie, sono aperte ai visitatori dal 1828 e continuano ad attrarre chiunque cerchi qualcosa che vada oltre il paesaggio di superficie.

Dove si trovano e perché vale il viaggio

Le grotte si trovano ad Aywaille, nella provincia di Liegi, in un’area che molti viaggiatori attraversano senza fermarsi, diretti verso le foreste e i fiumi della regione. Sarebbe un errore. Questo sistema di caverne è uno dei siti naturali più rilevanti del Belgio, e la sua particolarità non sta soltanto nelle dimensioni o nelle formazioni rocciose: sta nel fatto che al suo interno scorre il Rubicon, l’unico fiume sotterraneo navigabile dell’intero paese.

Per arrivarci dall’Italia si può puntare su Liegi come base, raggiungibile in treno dall’Olanda o dalla Germania, oppure volando su Bruxelles e poi proseguendo verso est. Aywaille dista circa un’ora di auto dalla capitale belga, e la zona circostante offre borghi, valli e sentieri che rendono sensato un weekend lungo o qualche giorno in più.

Il percorso: prima a piedi, poi sull’acqua

La visita si articola in due fasi ben distinte, e questa struttura è già di per sé una sorpresa per chi si aspetta una semplice passeggiata tra stalattiti e stalagmiti. I visitatori percorrono circa 800 metri a piedi attraverso una sequenza di sale di dimensioni diverse, con soffitti che si abbassano e si alzano, ambienti in cui la luce artificiale rivela le texture della roccia e i colori dell’acqua che filtra.

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Poi arriva la parte che nessuno dimentica facilmente: il ritorno avviene in barca sul Rubicon, attraverso passaggi stretti e bassi che obbligano i passeggeri a chinarsi, a rallentare il respiro, a lasciarsi trasportare. Il tragitto in barca dura circa un’ora e mezza, e costituisce il percorso in barca sotterranea più lungo d’Europa. Non è un primato da depliant: si sente davvero, in quella successione di curve e silenzi interrotti soltanto dallo sciabordio dell’acqua contro le pareti.

Cosa aspettarsi sotto terra

Chi entra nelle grotte di Remouchamps con l’idea di trovare una grotta qualunque — qualcosa di simile a quelle visitate magari in Puglia o in Slovenia — si trova davanti a qualcosa di diverso. La scala è generosa: alcune sale hanno proporzioni che disorientano, e il contrasto tra gli spazi aperti e i cunicoli del Rubicon contribuisce a creare un ritmo narrativo che poche grotte turistiche sanno offrire.

Le formazioni geologiche sono il risultato di processi che si misurano in tempi lunghissimi: colate calcitiche, concrezioni, volte modellate dall’erosione dell’acqua. Non è necessario essere geologi per restare colpiti. È sufficiente alzare gli occhi.

La temperatura all’interno è costante e piuttosto bassa tutto l’anno, quindi è consigliabile portare uno strato in più anche in piena estate. Chi visita in autunno o in inverno — stagioni in cui la luce esterna è già bassa e i paesaggi della provincia di Liegi assumono tonalità particolari — troverà che l’esperienza sotterranea si integra bene con il carattere più introspettivo di quei mesi.

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Informazioni pratiche per organizzare la visita

Le grotte sono aperte da febbraio al 5 gennaio, con orario giornaliero dalle 9 alle 17 (orari riferiti al 2025: è sempre opportuno verificare eventuali aggiornamenti sul sito ufficiale prima di partire). Il biglietto d’ingresso per gli adulti è di 20 euro, tariffa anch’essa da confermare al momento della prenotazione.

La visita dura complessivamente circa due ore, considerando sia la parte a piedi sia il tragitto in barca. È un tempo sufficiente per immergersi nell’esperienza senza fretta, ma non così lungo da risultare stancante per chi viaggia con bambini o preferisce ritmi più distesi.

Per chi vuole approfondire prima di partire, Visit Wallonia offre informazioni aggiornate sulla struttura e sulle modalità di accesso.

Come inserirle in un itinerario più ampio

Le grotte di Remouchamps si prestano bene a essere combinate con una visita a Liegi, città che ha una propria personalità — il mercato della domenica, la cucina locale, il carattere industriale riconvertito in cultura — e che molti viaggiatori italiani ancora sottovalutano. In alternativa, si può costruire un piccolo itinerario che includa la valle dell’Amblève, il fiume che scorre in superficie non lontano dall’ingresso delle grotte, e i borghi della provincia.

Non è una destinazione da inserire in una lista di cose da fare in fretta. È il tipo di posto che funziona meglio quando ci si ferma, si scende sotto terra, si lascia che il silenzio del Rubicon faccia il suo effetto. E poi si risale, con una prospettiva leggermente diversa su tutto il resto.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.