Novembre è già entrato nel vivo e, mentre le grandi piazze di Vienna e Strasburgo cominciano ad allestire le loro bancarelle storiche, c’è chi cerca qualcosa di diverso dai mercatini di Natale in Europa più fotografati e inflazionati. Varsavia, Bucarest e Belgrado sono tre capitali che, in questo periodo, riservano atmosfere genuine, tradizioni radicate e una densità turistica ancora gestibile — il tipo di viaggio che vale la pena pianificare adesso, prima che le tariffe salgano.

Perché guardare a est per i mercatini natalizi

Il circuito classico dei mercatini di Natale europei — Praga, Budapest, Cracovia — funziona, ma è diventato prevedibile. Le piazze si riempiono settimane prima dell’Avvento, i prezzi degli hotel schizzano e l’esperienza rischia di somigliare più a una fila organizzata che a una passeggiata invernale autentica. Varsavia, Bucarest e Belgrado seguono una logica diversa: sono capitali vere, con una vita propria che non si ferma per accogliere i turisti, e i loro mercatini nascono dentro questa vita, non sopra di essa.

Wizz Air collega molte città italiane a queste destinazioni con tariffe che partono da €19,99 su date selezionate per la stagione dei mercatini di Natale in Europa — un punto di partenza interessante, anche se il prezzo finale dipende dalla data, dall’aeroporto di partenza e dai servizi aggiuntivi scelti (bagaglio, posto, priorità). Vale sempre la pena controllare direttamente sul sito della compagnia prima di confermare qualsiasi budget.

Varsavia: cemento e decorazioni, un contrasto che funziona

Varsavia non è una città da cartolina, e questa è esattamente la sua forza. Il centro storico ricostruito dopo la Seconda Guerra Mondiale convive con quartieri modernisti e un’architettura che racconta decenni di storia complessa. In dicembre, la Stare Miasto — la città vecchia — si trasforma con luci e bancarelle che vendono pierniki, i tradizionali biscotti speziati polacchi, e grzane piwo, la birra calda speziata che qui affianca il classico vino caldo.

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Il mercatino principale si concentra nella piazza del mercato vecchio, ma la città offre anche appuntamenti nei quartieri più contemporanei, dove il design polacco incontra l’artigianato locale. Chi vuole capire davvero la Polonia a Natale dovrebbe passare almeno una sera fuori dal centro storico, nei locali e nei mercati di quartiere dove la festa ha un sapore meno scenografico e più vissuto.

Bucarest: l’Oriente che non ti aspetti in pieno centro

La capitale rumena è spesso sottovalutata, e a torto. Piazza dell’Università e il Bulevard Unirii — il viale voluto da Ceaușescu sul modello degli Champs-Élysées — diventano in dicembre un corridoio di luci che trasforma radicalmente il paesaggio urbano. Il mercatino principale si installa tradizionalmente in Piazza Costituzione, con una delle piste di pattinaggio più grandi della regione e bancarelle che propongono cozonac (il dolce natalizio rumeno, simile al panettone ma profumato alla vaniglia e alle noci) e vin fiert, il vino caldo locale.

Bucarest ha anche una scena gastronomica in rapida evoluzione: i ristoranti del quartiere Floreasca o del centro storico di Lipscani offrono cucina rumena contemporanea che vale un’intera serata. La città è raggiungibile da diversi aeroporti italiani con voli diretti, e i prezzi degli hotel restano competitivi rispetto alle capitali dell’Europa centrale.

Belgrado: mercatini di Natale europei con un calendario tutto suo

Belgrado introduce una variabile interessante: la Serbia è un paese a maggioranza ortodossa, e questo significa che il Natale si celebra ufficialmente il 7 gennaio, secondo il calendario giuliano. Ma la città non aspetta: già a dicembre, la Knez Mihailova — il lungo viale pedonale nel cuore della capitale — si riempie di decorazioni, bancarelle e mercatini che anticipano la stagione festiva con un carattere proprio.

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Questa doppia temporalità è uno dei tratti più affascinanti di Belgrado in inverno. Chi arriva a dicembre trova un’atmosfera natalizia autentica ma non ancora al culmine; chi torna o si ferma fino a gennaio vive il Natale ortodosso, con la tradizione del badnjak — il ramo di quercia bruciato la vigilia — e celebrazioni che coinvolgono l’intera città. Per i mercatini di Natale in Europa fuori dagli schemi abituali, Belgrado offre un’esperienza difficilmente replicabile altrove.

La città è anche tra le meno costose della regione: l’offerta ricettiva è ampia, la ristorazione è generosa nei prezzi e la vita notturna è rinomata a livello europeo. Un weekend lungo qui — dal giovedì alla domenica — è un formato che funziona bene.

Come organizzare il viaggio senza sorprese

Prima di prenotare, alcune indicazioni pratiche che valgono per tutte e tre le destinazioni:

Le tariffe base di Wizz Air non includono bagaglio da stiva né scelta del posto: il prezzo finale può cambiare sensibilmente a seconda dei servizi aggiunti al momento del checkout.

non includono bagaglio da stiva né scelta del posto: il prezzo finale può cambiare sensibilmente a seconda dei servizi aggiunti al momento del checkout. Per i mercatini di Natale in Europa orientale , le settimane più animate sono generalmente quelle tra la metà di novembre e il 23 dicembre — ma conviene verificare i calendari ufficiali delle singole città prima di partire, perché le date di apertura possono variare di anno in anno.

, le settimane più animate sono generalmente quelle tra la metà di novembre e il 23 dicembre — ma conviene verificare i calendari ufficiali delle singole città prima di partire, perché le date di apertura possono variare di anno in anno. Il clima in tutte e tre le città è freddo e potenzialmente nevoso tra novembre e gennaio: abbigliamento a strati e scarpe impermeabili non sono un optional.

Per Belgrado, i cittadini italiani non hanno bisogno di visto per soggiorni brevi, ma è sempre utile verificare le condizioni aggiornate prima della partenza.

Varsavia, Bucarest e Belgrado non sono le prime città che vengono in mente quando si pensa ai mercatini di Natale in Europa, ed è esattamente per questo che vale la pena considerarle. Offrono quello che i circuiti più battuti faticano ancora a garantire: la sensazione di stare dentro una festa vera, non dentro una replica di se stessa. Con tariffe aeree accessibili e hotel ancora a prezzi ragionevoli, questo è il momento giusto per pianificare — prima che anche queste destinazioni diventino la nuova Praga di dicembre.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.