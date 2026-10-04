Ci sono esattamente undici giorni per fare domanda, e la finestra si chiude il 15 ottobre 2026 alle 11:59 CEST. DiscoverEU 2026 ha aperto le candidature il 1° ottobre e mette a disposizione 40.000 pass gratuiti per viaggiare in Europa: destinatari, i giovani che hanno compiuto 18 anni e sono residenti in un paese partecipante al programma Erasmus+. Non è un concorso per pochi eletti — è un’iniziativa strutturata della Commissione europea che, ogni anno, regala a migliaia di giovani il loro primo viaggio indipendente attraverso il continente.

Cosa offre davvero DiscoverEU 2026

DiscoverEU è un’azione del programma Erasmus+ 2021–2027, gestita dalla Commissione europea e dall’European Education and Culture Executive Agency (EACEA). L’obiettivo dichiarato non è semplicemente “mandare i ragazzi in treno per l’Europa”: è costruire un senso di appartenenza all’Unione europea attraverso l’esperienza diretta di muoversi tra paesi, culture e lingue diverse.

Il pass consente di viaggiare principalmente in treno e con altri mezzi di trasporto sostenibile. Insieme al pass, la Commissione europea e EACEA pianificano di assegnare anche carte sconto per facilitare l’accesso a musei, ostelli e altre strutture culturali durante il viaggio. L’assegnazione è prevista per l’autunno 2026.

Non si tratta di un voucher per una tratta singola. L’idea è quella di un viaggio che attraversa più paesi, che mette il treno — e non l’aereo — al centro dell’esperienza. Per una generazione abituata ai voli low cost, scoprire l’Europa a velocità ferroviaria significa un’altra prospettiva: i paesaggi che cambiano lentamente fuori dal finestrino, le stazioni come spazi di incontro, i confini che si attraversano senza nemmeno accorgersene.

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Chi può candidarsi e come funziona la domanda

I requisiti di base sono due: avere 18 anni e risiedere in un paese che partecipa al programma Erasmus+. La candidatura si presenta attraverso il portale ufficiale dell’Unione europea dedicato ai giovani, accessibile su youth.europa.eu.

La scadenza è ferma: 15 ottobre 2026, ore 11:59 CEST. Non ci sono proroghe annunciate, e con 40.000 posti disponibili per tutta Europa, la competizione esiste — anche se il programma è progettato per raggiungere il maggior numero possibile di giovani in tutti i paesi partecipanti.

Chi non ha ancora fatto domanda e ha già compiuto 18 anni ha ancora qualche giorno. Vale la pena dedicarci il tempo necessario: compilare la candidatura con attenzione è il primo passo concreto verso un viaggio che altrimenti, per molti, resterebbe solo un’idea.

Immagine generata con AI

Perché il treno cambia il modo di vedere l’Europa

Scegliere il treno non è solo una questione di sostenibilità ambientale, anche se DiscoverEU nasce esplicitamente con questa vocazione. È una scelta che ridisegna l’itinerario mentale prima ancora di quello geografico. Prendere un Intercity da Roma verso nord, passare per le Alpi, scendere a Vienna o a Praga, proseguire verso Varsavia o Berlino: la distanza non è un ostacolo da azzerare con un volo di due ore, ma un percorso da abitare.

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Per i giovani che ricevono il pass, questo significa anche imparare a costruire un itinerario realistico, a gestire i cambi, a orientarsi in stazioni straniere, a fare scelte su cosa vale davvero la pena vedere in un giorno di sosta. È una forma di educazione al viaggio che difficilmente si acquisisce in altro modo.

L’Europa ferroviaria del 2026 è anche più connessa di quanto molti immaginino: nuove rotte ad alta velocità, collegamenti notturni in espansione tra capitali, treni che attraversano paesaggi altrimenti inaccessibili. Un pass DiscoverEU diventa, in questo contesto, una chiave per un continente che si lascia scoprire meglio lentamente.

Dieci giorni per decidere — e poi partire

La finestra di candidatura per DiscoverEU 2026 è aperta dal 1° ottobre e si chiude il 15. Sono quindici giorni in totale, e al momento della pubblicazione di questo articolo ne restano pochissimi. Se hai 18 anni e sei residente in un paese Erasmus+, la domanda non richiede settimane di preparazione: richiede di sedersi davanti a uno schermo e completarla.

I pass verranno assegnati in autunno 2026. Significa che chi viene selezionato potrebbe trovarsi a pianificare il proprio primo grande viaggio europeo già nei prossimi mesi — con un biglietto ferroviario in tasca e una carta sconto per musei e ostelli. Non è poco, per chi sta iniziando a costruire la propria idea di Europa al di là dei confini di casa.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.