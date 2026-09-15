Ryanair lancia oggi, 15 settembre 2026, in Italia e sulle rotte europee la promozione “Follia d’autunno – Prezzi folli di metà settimana”, con voli da 16,99 euro per viaggiare tra il 17 settembre e il 31 dicembre 2026, puntando su chi cerca un weekend fuori stagione tra mare, città d’arte e mercatini natalizi. La finestra per prenotare, però, è stretta: le tariffe indicate dalla compagnia irlandese sono disponibili solo fino alla fine della giornata, salvo esaurimento dei posti messi in vendita.

Ryanair, voli d’autunno da 16,99 euro: come funziona la promozione

La campagna Ryanair riguarda viaggi da effettuare dal 17 settembre al 31 dicembre 2026, una fascia che copre gli ultimi giorni di mare, i primi weekend d’autunno e il periodo che porta al Natale. Secondo quanto indicato dalla compagnia, i prezzi partono da 16,99 euro, ma su alcune combinazioni di date e aeroporti compaiono anche biglietti sotto i 15 euro, a patto di avere una certa flessibilità.

Il meccanismo è quello consueto delle promozioni lampo: pochi giorni — in questo caso poche ore — per bloccare il volo, con disponibilità variabile in base alla rotta, al giorno della settimana e all’orario scelto. Chi cerca il sabato mattina o il rientro della domenica sera potrebbe trovare tariffe più alte; chi parte di martedì o mercoledì, invece, ha più margine. E qui sta il punto.

La proposta intercetta un momento preciso del calendario: l’estate è quasi archiviata, ma molte destinazioni restano praticabili, meno affollate e spesso meno care rispetto ad agosto. Tra le rotte segnalate spiccano Bergamo-Kalamata, Pisa-Rabat e Napoli-Budapest, tre opzioni molto diverse tra loro, dal Mediterraneo greco all’Atlantico marocchino fino al cuore dell’Europa centrale.

Da Bergamo a Kalamata, mare greco e olive di Messenia

Da Milano Bergamo si vola verso Kalamata con tariffe da 16,99 euro, secondo la promozione pubblicata da Ryanair. La città del Peloponneso, nella regione della Messenia, resta una meta adatta anche a fine settembre: le temperature diurne possono ancora avvicinarsi ai 30 gradi, mentre la sera il clima diventa più mite, intorno ai 20 gradi.

Il mare è a pochi minuti dal centro e la passeggiata costiera permette di alternare spiaggia, taverne e caffè senza lunghi spostamenti. Ma Kalamata non è solo lettino e acqua trasparente: sopra la parte vecchia si trova il Castello di Kalamata, da cui si scende verso la chiesa dei Santi Apostoli, legata alla memoria della Guerra d’indipendenza greca. Sono tappe semplici, vicine, da infilare anche in un weekend breve.

Nel centro cittadino meritano una sosta il Museo Archeologico della Messenia e il Parco Municipale delle Ferrovie, un museo all’aperto con locomotive e vagoni d’epoca. Poi c’è la parte più concreta del viaggio: le olive di Kalamata e l’olio locale. Con l’avanzare dell’autunno, mercati e piccoli produttori diventano una deviazione naturale, quasi più interessante della cartolina da spiaggia.

Da Pisa a Rabat, Atlantico, kasbah e clima mite

Sulla rotta Pisa-Rabat, la compagnia propone voli a partire da 14,99 euro, una delle tariffe più basse tra quelle emerse nella promozione. La capitale del Marocco, affacciata sull’Atlantico, è più raccolta rispetto a Casablanca e meno frenetica di Marrakech: per questo si presta bene a un fine settimana lungo, senza dover correre da una parte all’altra della città.

A ottobre le massime a Rabat si aggirano spesso attorno ai 27 gradi, un clima che permette di camminare a lungo tra monumenti, giardini e quartieri storici. La prima tappa, per molti viaggiatori, è la Kasbah degli Oudaïa, fortezza in posizione alta tra il fiume Bouregreg e l’oceano. Vicoli bianchi e blu, mura chiare, il rumore dell’acqua sotto: pochi elementi, ma molto riconoscibili.

Scendendo dalla kasbah si raggiungono i Giardini Andalusi, mentre più avanti cambiano scala e atmosfera la Torre di Hassan e il Mausoleo di Mohammed V. Chi parte da Pisa può costruire un itinerario essenziale: una notte vicino alla medina, una mattina sulla costa, un pomeriggio nei giardini. “È una città che si lascia vedere senza pressione”, raccontano spesso le guide locali ai viaggiatori italiani.

Da Napoli a Budapest, foliage, terme e mercatini di Natale

Da Napoli a Budapest le tariffe indicate da Ryanair scendono sotto i 17 euro su alcune date della promozione, comprese partenze utili per i weekend autunnali e per il periodo dei mercatini di Natale. La capitale ungherese cambia passo già tra ottobre e novembre: le giornate si accorciano, i viali lungo il Danubio prendono colori caldi e la città diventa più adatta a camminate lente che a programmi troppo fitti.

Un itinerario classico può iniziare dalla Collina del Castello, dal Bastione dei Pescatori e dalla vista sul Parlamento ungherese, dall’altra parte del fiume. Poi si scende verso Pest, tra caffè storici, grandi boulevard e ponti. In mezzo al Danubio, l’Isola Margherita offre quasi 100 ettari di verde: in autunno si attraversa bene a piedi o in bicicletta, quando il traffico sembra restare lontano.

Quando le temperature calano, Budapest gioca una carta tutta sua: le terme. Le piscine dello Széchenyi, tra le più note della città, restano una tappa richiesta anche nei mesi freddi, con il vapore che sale dall’acqua e i bagnanti immersi all’aperto. Per chi prenota entro il 15 settembre 2026, il punto è semplice: controllare subito date, bagagli e costi accessori, perché il prezzo del volo è solo una parte del viaggio.