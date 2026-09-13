Itinerari d’autore propone per le domeniche 11, 18 e 25 ottobre 2026 il treno storico Milano-Alba Tartufo e Vino, con partenza da Milano Centrale e arrivo ad Alba, per portare i viaggiatori nel cuore delle Langhe durante la stagione del tartufo bianco e dei grandi vini piemontesi. Il convoglio, pensato come viaggio lento tra paesaggio e gusto, attraverserà il Piemonte a bordo delle carrozze Gran Confort, con un programma che punta a unire il fascino ferroviario d’altri tempi alle tradizioni enogastronomiche del territorio albese.

Da Milano alle Langhe sul treno storico Milano-Alba

Il viaggio comincia dai binari di Milano Centrale, in una mattina d’autunno, quando il traffico della città resta alle spalle e il treno storico Milano-Alba prende la direzione del Piemonte. Chilometro dopo chilometro, il paesaggio cambia tono: prima la pianura, poi le prime ondulazioni, infine le colline delle Langhe, con i filari ordinati e i borghi che compaiono tra una curva e l’altra.

L’arrivo ad Alba, capitale riconosciuta del tartufo bianco e porta d’ingresso a uno dei territori più noti del vino italiano, rappresenta il punto centrale dell’itinerario. Le Langhe, inserite nel patrimonio Unesco insieme a Roero e Monferrato per i paesaggi vitivinicoli, in ottobre vivono una delle fasi più attese dell’anno: vendemmie appena concluse, mercati stagionali, cantine aperte e una presenza di visitatori che riempie strade, enoteche e botteghe.

Il ritmo, qui, è parte dell’esperienza. Non solo spostamento, dunque, ma un modo diverso di arrivare: più lento, più attento, quasi da osservatori. Dal finestrino, ha spiegato l’organizzazione nel presentare l’iniziativa, il percorso diventa “un’introduzione naturale” al territorio che si andrà poi a visitare a piedi.

Carrozze Gran Confort, il viaggio come esperienza

A rendere riconoscibile il convoglio sono le carrozze Gran Confort, materiale ferroviario legato alla stagione dell’eleganza dei treni italiani e scelto per dare al tragitto una dimensione diversa dal viaggio ordinario. Sedili ampi, ambienti raccolti, grandi finestrini: dettagli che pesano, soprattutto quando il percorso attraversa un territorio come quello tra Lombardia e Piemonte.

Le carrozze storiche non sono soltanto un richiamo per appassionati di ferrovie. Per molti passeggeri rappresentano un’occasione per vivere la tratta Milano-Alba con tempi più distesi, lontani dalla logica del trasferimento rapido. C’è chi sale per la curiosità del treno d’epoca, chi per raggiungere la Fiera del Tartufo e chi, più semplicemente, per concedersi una domenica diversa.

Durante il tragitto, secondo il programma diffuso da Itinerari d’autore, sono previsti momenti legati alla degustazione di prodotti piemontesi. Un assaggio prima dell’arrivo, quasi un anticipo. In quel momento, tra il rumore regolare delle ruote e il paesaggio che scorre, il tema del viaggio — tartufo e vino — comincia già a prendere forma.

Alba tra tartufo bianco, vini e botteghe

Una volta scesi ad Alba, i viaggiatori potranno muoversi liberamente tra il centro cittadino, i mercati e le realtà locali legate alla cultura del gusto. Ottobre, per la città, è un mese di forte richiamo: il tartufo bianco d’Alba domina vetrine, menu e appuntamenti, mentre le enoteche propongono etichette legate ai grandi nomi delle Langhe, dal Barolo al Barbaresco, passando per Dolcetto e Nebbiolo.

Il centro storico, con via Vittorio Emanuele, piazza Risorgimento e le torri medievali, offre un percorso compatto e facilmente visitabile a piedi. Nelle botteghe artigiane, tra formaggi, nocciole, tajarin e conserve, il racconto del territorio passa spesso da gesti semplici: un banco allestito presto, una bottiglia aperta per l’assaggio, una spiegazione data senza fretta.

Il legame tra Alba e le Langhe resta il filo conduttore della giornata. Il treno introduce ai paesaggi, la città consente di entrarci dentro. E per chi decide di fermarsi anche nei dintorni, le colline circostanti offrono cantine, belvedere e piccoli borghi raggiungibili con spostamenti brevi, da programmare però in anticipo, vista l’affluenza tipica del periodo.

Biglietti, date e tariffe del Milano-Alba Tartufo e Vino

Le date indicate per il Milano-Alba Tartufo e Vino sono tre: domenica 11 ottobre, domenica 18 ottobre e domenica 25 ottobre 2026. La partenza è prevista da Milano Centrale, con destinazione Alba, mentre gli orari dettagliati saranno consultabili attraverso i canali di vendita e informazione ferroviaria.

Il biglietto adulto costa 69 euro per singola tratta, quindi per il viaggio di andata oppure per quello di ritorno. Per i ragazzi dai 4 ai 12 anni non compiuti è prevista una tariffa ridotta del 50%, pari a 34,50 euro; i bambini da 0 a 4 anni non compiuti viaggiano gratis, secondo quanto indicato dagli organizzatori.

I biglietti sono disponibili tramite i canali Trenitalia, comprese biglietterie, self-service di stazione e agenzie di viaggio abilitate. Vista la concentrazione delle partenze in tre sole domeniche e il richiamo della stagione del tartufo nelle Langhe, il consiglio operativo — più che turistico — è semplice: controllare per tempo disponibilità, tratte e combinazioni di rientro.