La spiaggia di Navagio a Zante — quella con il relitto arrugginito incagliato sulla sabbia bianca e le falesie a picco che la circondano — è chiusa agli sbarchi fino al 31 ottobre 2026. Non è una novità dell’ultima settimana, ma il motivo per cui vale la pena parlarne adesso è che la chiusura si accompagna a un progetto concreto: le autorità greche hanno pianificato un ampliamento della spiaggia di 30 metri con ghiaia, pensato per proteggere il relitto storico che ha reso Navagio una delle immagini più replicate di tutto il Mediterraneo. Chi stava pianificando un viaggio a Zante con l’idea di toccare quella sabbia, o di farsi fotografare accanto allo scafo del Panagiotis, deve sapere che le cose sono cambiate — e non di poco.

Perché la spiaggia di Navagio a Zante è chiusa: il rischio frane dalle scogliere

La ragione della chiusura non è burocratica né legata a lavori in corso sulla spiaggia stessa. Il problema viene dall’alto: le falesie calcaree alte 200 metri che abbracciano Navagio sono geologicamente instabili, e il rischio di distacchi di roccia rappresenta un pericolo reale per chiunque si trovi sulla battigia sottostante. Le autorità greche hanno quindi vietato gli sbarchi, una misura che riguarda tutti i natanti che normalmente portano i turisti direttamente sulla sabbia.

È una decisione comprensibile se si pensa alla conformazione del luogo: Navagio è accessibile solo via mare, non esiste una strada che scenda fino alla riva. Questo significa che il divieto di sbarco equivale, di fatto, a una chiusura totale della spiaggia per i visitatori che vogliono camminarci sopra.

Il piano da 30 metri: ghiaia per salvare il relitto

Parallelamente alla chiusura, le autorità greche hanno annunciato un intervento strutturale: l’ampliamento della spiaggia di 30 metri attraverso l’aggiunta di ghiaia. L’obiettivo dichiarato è proteggere il relitto, che nel corso degli anni è stato progressivamente eroso dall’azione del mare e dall’usura del tempo. Senza un intervento, lo scafo rischia di deteriorarsi ulteriormente fino a diventare irriconoscibile — e con esso, una delle icone visive più potenti della Grecia.

L’idea di aggiungere materiale granulare per stabilizzare e ampliare una spiaggia non è inedita nel panorama del turismo costiero europeo, ma applicarla a un sito così fotografato e simbolicamente carico è una scelta che dice molto sulle priorità della gestione turistica greca in questo momento. Conservare il relitto significa conservare il valore attrattivo dell’intera baia — e, di conseguenza, dell’economia turistica che ci ruota attorno.

Cosa si può fare oggi: la baia e il belvedere di Anafonitria

Immagine generata con AI

La chiusura agli sbarchi non significa che Navagio sia completamente inaccessibile allo sguardo. Le imbarcazioni possono ancora entrare nella baia, a patto di mantenersi a non meno di 50 metri dalla riva. Questo consente comunque di vedere il relitto da vicino, anche se non di scendere sulla spiaggia. Per molti, soprattutto per chi arriva in barca a vela o su un gommone noleggiato, è comunque un’esperienza significativa: la prospettiva dal mare, con le falesie che si alzano verticali su entrambi i lati, è quella che rende Navagio così scenograficamente unica.

Chi preferisce stare a terra ha un’alternativa concreta e, per certi versi, ancora più spettacolare: il belvedere sopra Anafonitria, il punto panoramico sul bordo della scogliera da cui si domina l’intera baia dall’alto. Questo punto di osservazione è aperto e gratuito, e offre quella vista a strapiombo sulla spiaggia e sul relitto che è diventata una delle fotografie più condivise d’Europa. Raggiungere il belvedere richiede di spostarsi nell’entroterra dell’isola, verso il villaggio di Anafonitria, ma la strada è percorribile.

Cosa aspettarsi dopo ottobre 2026

Il 31 ottobre 2026 è la data indicata come termine della chiusura agli sbarchi, ma è importante essere chiari su un punto: nessuna fonte ufficiale ha confermato una riapertura automatica dopo quella data. La situazione geologica delle falesie rimane quella che è, e la decisione finale dipenderà dalle valutazioni delle autorità competenti. Allo stesso modo, i tempi esatti per la realizzazione dell’ampliamento con ghiaia non sono stati comunicati ufficialmente.

Chi sta programmando un viaggio a Zante per la primavera o l’estate del 2027 farebbe bene a monitorare gli aggiornamenti ufficiali prima di costruire un itinerario che includa la spiaggia come tappa centrale. Per informazioni aggiornate, il riferimento più affidabile resta Euronews Travel, che ha seguito la vicenda con continuità.

Nel frattempo, Zante offre molto altro: le spiagge di Laganas, Porto Zoro, e la costa orientale dell’isola restano accessibili. Ma Navagio è Navagio — e la chiusura della spiaggia di Navagio a Zante è una di quelle notizie che chi ama la Grecia non può permettersi di ignorare quando pianifica il prossimo viaggio. Meglio saperlo in anticipo che arrivare in barca e trovare il divieto di sbarco affisso su un cartello galleggiante.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.