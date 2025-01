È una delle fiction Rai che ha lanciato, al pubblico del piccolo schermo, attori come Terence Hill ma anche Enrico Ianniello. Stiamo parlando di “Un passo dal cielo”.

Negli stupendi scenari delle Alpi e di San Candido, i protagonisti delle storie tornano nuovamente in pista e, questa volta, con nuovi intrighi e anche nuovi casi da risolvere per il commissario Vincenzo Nappi.

Ma, proprio questa sintonia con un’altra fiction Rai (ovvero “Don Matteo”) che stanno per arrivare nuovi protagonisti che renderanno le puntate ancora più spumeggianti. Vediamo insieme di chi si tratta.

Torna in tv “Un passo dal cielo”

Le bellezze paesaggistiche delle Alpi sono completamente rappresentate all’interno della fiction Rai “Un passo dal cielo”: San Candido e le Dolomiti sono lo scenario perfetto e ideale per storie e indagini che il commissario Vincenzo Nappi, ancora per una stagione, si appresta a portare avanti. Il protagonista è Enrico Ianniello, accompagnato da una squadra di attori coprotagonisti che darà alla nuova stagione della fiction un volto ancora più nuovo.

A partire dal prossimo 9 gennaio, infatti, su Rai1 andrà in onda l’ottava stagione di “Un passo dal cielo”. Tantissime saranno le novità e sei le puntate trasmesse in prima serata che terranno, siamo certi, attaccai alla tv tutti gli appassionati e non solo, dall’inizio alla fine.

Accanto ai fratelli Manuela e Vincenzo Nappi (interpretati da Giusy Buscemi ed Enrico Ianniello), ci sarà Marco Rossetti, e le due new entry della nuova stagione, Raz Degan e Nino Frassica. Il primo sarà il ricercatore Stephen Anderssen, che viene trasferito a San Vito di Cadore per guidare una squadra di scienziati, che hanno come compito quello di salvare un ghiacciaio.

Ecco chi saranno le new entry

Nino Frassica, invece, interpreterà il ruolo dello zio di Carolina, la moglie di Vincenzo Nappi. Una fiction che vede entrare due personaggi da un’altra serie cult della Rai, “Don Matteo”, anche quella arrivata già alla 14esima edizione.

La caratteristica di “Un passo dal cielo” non è soltanto quella di portarci a guardare ed osservare da vicino i bellissimi paesaggi delle Dolomiti ma, allo stesso tempo, anche quello di guardare all’importanza dei temi ambientali e alla salvaguardia degli stessi, ponendoli al centro delle vicende che i singoli protagonisti si apprestano a vivere.

La fiction è prodotta da Lux Vide, in collaborazione con Rai Fiction, e sarà diretta da Alexis Sweet e Laszlo Barbo. Il successo delle precedenti stagioni, anche e soprattutto in termini di pubblico, ci fa prospettare che, anche questa nuovissima stagione che sta per aprirsi, non deluderà le aspettative.