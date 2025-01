È l’uomo più ricercato della televisione italiana. Dalla sua conduzione al programma “Affari Tuoi”, la sua è diventata una carriera in continua ascesa.

Stefano De Martino è l’uomo più desiderato d’Italia e non solo della tv. La sua carriera è stata unita e costellata, anche, dalla presenza di donne che sono state (dove confermato e dove no) le sue fidanzate. Ma quante sono state le donne di De Martino?

Di solito, siamo abituati ad associare al ballerino e conduttore solo Emma Marrone, sua storica fidanzata, e Belen Rodriguez, che poi è diventata sua moglie. Ma, a quanto pare, ci sono state anche delle altre donne nella vita di Stefano. Scopriamo insieme chi sono state.

Tutte le donne di Stefano De Martino

Quando Stefano De Martino è in tv, sono in tante a considerarlo l’oggetto del loro desiderio. Chi più chi meno, ogni donna desidererebbe conoscerlo, anche solo per scambiare con lui una parola. È l’uomo più ricercato della tv italiana, che oggi con il suo “Affari Tuoi”, sta diventando anche il programma più seguito delle reti Rai.

La sua attività televisiva è partita dal talent show “Amici di Maria De Filippi” ma è stato un continuo crescendo che lo ha portato, poi oltre alla sua attività coreografica, anche alla conduzione di alcuni altri programmi sulle reti Rai, come ad esempio “Stasera tutto è possibile” su Rai2. Ma di De Martino, si sa, oltre alla tv, la gente guarda soprattutto alla sua vita sentimentale.

Noto a tutti è stato il suo matrimonio con la showgirl Belen Rodriguez (dalla quale ha avuto anche un figlio, Santiago), ma ancora più conosciuto è stato il suo amore con Emma Marrone, lasciata poi proprio per la Rodriguez. Ma la domanda che in molti si pongono è: quante sono state, effettivamente, le donne di De Martino?

Chi c’è stata oltre Belen?

Emma è stato il suo primo amore ma, all’interno della scuola di “Amici”, Stefano si era molto avvicinato alla collega Giulia Pauselli. Una sbandata che lo portò a lasciare Emma, ma poi a ritornare sui suoi passi, fino all’arrivo di Belen.

Da quando i due hanno divorziato, sono stati diversi i riavvicinamenti fra i due, anche per amore del figlio Santiago, ma nulla si è poi concretizzato definitivamente, tanto che alla fine, la stessa Belen ha virato altrove.

Nel 2020, De Martino fu visto fare coppia con la modella e stilista Gilda Ambrosio, tanto che si vociferò più di un flirt fra i due. Sì perché fu lo stesso Stefano a definire quella storia come la sua possibilità di cancellare dalla sua mente Belen. Ma nemmeno questa è andata in porto. Fra gli altri flirt, ci sono stati anche quelli con altre showgirl come Paola Di Benedetta e Chiara Celsi, ma nessuno è stato ufficialmente confermato dal diretto interessato.