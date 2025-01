Lo abbiamo intravisto a Ballando con le Stelle dopo la sua esibizione come ballerino per una notte, ma chi è il marito di Alberto Matano?

Da due anni Riccardo Mannino è il marito di Alberto Matano, conduttore de La Vita in Diretta, ma ora anche volto fisso – nonché amatissimo ormai – di Ballando con le Stelle, anche perché la sua esibizione come ballerino per una notte insieme a Pasquale La Rocca e Giada Lini è stata certamente una delle più memorabili e iconiche di sempre.

Tornado alla sua dolce metà, Mannino nella vita è avvocato cassazionista e vanta una carriera di successo iniziata con la laurea in Giurisprudenza conseguita nel 1990 presso l’Università La Sapienza di Roma. Non tutti sanno però che anche Matano, prima di dedicarsi al giornalismo, aveva frequentato la stessa facoltà, creando così un primo inconsapevole “legame” tra i due.

Riccardo è un uomo dalle mille passioni: ama le auto d’epoca, lo sport, e ci tiene particolarmente alla sua forma fisica, ritagliandosi del tempo quotidiano per la palestra. Non rinuncia poi mai alla sua amata bicicletta per muoversi tra le strade di Roma, nel pieno rispetto dell’ambiente, e tra i suoi interessi spicca anche lo sci che pratica sulle piste delle Dolomiti.

Riccardo Mannino e Alberto Matano: storia di un amore magico

La loro storia d’amore – che dura da 15 anni – è iniziata però con un incontro casuale in un ristorante. In un’intervista di qualche anno fa a R101, Alberto Matano ha voluto ricordare quel momento così speciale: “Ho visto Riccardo una sera in un ristorante, una persona al tavolo con me lo conosceva e poi ci siamo rincontrati varie volte. A un certo punto ci siamo rivisti la terza volta e io ho detto: ‘Adesso gli parlo’“.

A fare il primo passo è stato proprio Matano, ma non è stato un inizio immediato: “Quando ci siamo conosciuti eravamo entrambi impegnati, quindi ci sono stati dei mesi di passaggio. Poi, dopo un anno, ci siamo messi insieme“. Per Riccardo invece, come riportato da ‘FanPage‘ non c’erano dubbi fin dal primo incontro: “Dal primo momento, 15 anni fa, ho saputo che Alberto sarebbe stato il mio compagno“.

Il matrimonio, celebrato l’11 giugno 2022 in una cornice elegante e intima, è stato il coronamento del loro amore. La cerimonia si è svolta a Labico, vicino Roma, nella splendida tenuta di Antonello Colonna, e a rendere il giorno ancora più speciale ci ha pensato l’amica di lunga data Mara Venier che non solo ha officiato le nozze ma è stata anche fautrice di questo matrimonio che continua far sognare.