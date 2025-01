Bruno Barbieri non ha mai avuto moglie e figli. Vi siete mai chiesti perché? Lo chef ha finalmente svelato il mistero della sua vita sentimentale.

Un grande chef come Bruno Barbieri, simpatico, carismatico e pieno di stile, si penserebbe abbia tanti pretendenti in fila per la sua mano. Eppure, come ben sappiamo tutti, non si è mai sposato. Quella che sembrerebbe una mancanza nella vita del grande chef, ha in realtà una ragione molto valida dietro. Se non avete mai compreso il senso e il motivo di questa decisione importante per la vita, ora finalmente il mistero è risolto. La risposta viene dal diretto interessato: è stato lo stesso Barbieri, infatti, ad aprirsi sulla vita sentimentale.

Pluristellato, icona della televisione e uno dei ristoratori più in vista in Italia e nel mondo, chef Barbieri è il preferito di tanti e tante. Eppure nel suo cuore pare esserci posto soltanto per lasagne, tortellini e polpette. Ma è davvero così? Svelato finalmente il motivo della solitudine dello chef. La risposta che ha dato vi sorprenderà indubbiamente.

Perché Bruno Barbieri non si è mai sposato e non ha figli? Il mistero svelato del grande chef

Chi ha un lavoro totalizzante e che porta via tanto tempo, come quello di Bruno Barbieri, non ha poi così tanto tempo da dedicare all’amore e ai sentimenti. Sono i molti, infatti, gli esponenti del mondo della ristorazione a donarsi completamente al lavoro, che è naturalmente più che un mestiere, una ragione di vita, un obiettivo e il motivo per alzarsi al mattino. E chef Barbieri ha proprio preso questa strada.

Come ha dichiarato lui stesso, il motivo per cui non si è mai sposato e non ha mai avuto figli, è proprio questo: si è chiuso in cucina e non ne è più uscito. E’ il prezzo da pagare per essere il più stellato cuoco della nostra cucina. Lo ha raccontato nel 2018 in una bella intervista a Vanity Fair, in cui si è aperto anche sul suo mondo interiore, sulla sua situazione sentimentale. E alla domanda su chi ci fosse o fosse stato nel suo cuore: “Mi sono chiuso in cucina e ho gettato via la chiave. Ho lavorato duramente, sempre in silenzio, perché è così che si fanno le cose importanti”.

In sostanza, il grande amore di chef Barbieri sono pentole, padelle, leccarde, fornelli e poi spezie, condimenti, polpette, lasagne e tortellini: la cucina ha un posto speciale nel suo cuore.