Cosa succederà nelle prossime puntate di “Uomini e Donne”? Non sarà solo Michele Longobardi a lasciare lo studio, ne vedremo delle belle.

Inizio anno tormentato per i tronisti e i corteggiatori di “Uomini e Donne“. I fan del noto programma di dating di Maria De Filippi sanno bene quanto non si possa mai stare tranquilli quando ci sono in ballo sentimenti e aspettative così grandi, come quelle che hanno i partecipanti al programma Canale 5. Per gennaio 2025, infatti, sono previsti fuoco e fiamme, persone che abbandonano lo studio e ritornano, tante lacrime, zuffe e baci appassionati. Chi sarà coinvolto tra i nomi che ormai abbiamo imparato a conoscere?

Dell’addio di Michele Longobardi sappiamo ormai tutti. Ma non è l’unico che lascerà il programma nel prossimo futuro. Le anticipazioni, infatti, parlano chiaro: qualcun altro dirà addio a “Uomini e Donne” molto prima di quanto i telespettatori pensassero. Hai capito di chi si tratta?

Chi abbandonerà lo studio di “Uomini e Donne” a gennaio 2025? Un altro nome spicca nelle anticipazioni

I nodi stanno per venire al pettine per i tronisti di questa edizione di “Uomini e Donne”, le scelte finali non sono poi così lontane e bisogna iniziare a fare i conti con chi rimane in studio, chi non c’è più e con chi si pensa di poter passare il resto della vita. In particolare due giovani si troveranno alle strette, dopo un tira e molla che continua da mesi e a cui, il pubblico, aveva ormai fatto l’abitudine.

Si tratta di Martina e Gianmarco. I due si sono rincorsi, si sono ripresi, sono scappati dallo studio, ma tante lacrime e grida dopo, la situazione sembra arrivata ad un punto di svolta, nel bene e nel male. Durante un’esterna Martina confesserà a Gianmarco i suoi dubbi sulla possibile relazione con lui, sentendolo freddo e distaccato e chiedendogli spiegazioni a riguardo.

Le anticipazioni di gennaio parlano di un ulteriore raffreddamento di rapporti tra i due, ma anche di una svolta inaspettata. Martina farà un’ulteriore esterna con Gianmarco, che tuttavia se ne andrà prima del previsto, senza dare spiegazioni a lei o alla Redazione. Ma ad abbandonare lo studio vero e proprio sarà, invece, Ciro, l’altro corteggiatore di Martina, infastidito e ferito dal continuo tira e molla tra lei e Gianmarco. Come andrà a finire? Chi sceglierà davvero la tronista?

Se Ciro non dovesse ritornare, la scelta ricadrebbe per forza di cose su Gianmarco, a meno che Martina non decida di terminare la sua esperienza a “Uomini e Donne” a mani vuote.