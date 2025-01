La Promessa spoiler: Pia nasconde suo figlio. Cosa accadrà nelle prossime puntate. Le anticipazioni sono drammatiche.

Continua il grande successo de La Promessa, la fiction più amata in onda su Canale 5. Sin dalla messa in onda del primo episodio ha tenuto incollati allo schermo milioni di italiani, i quali oggi non riescono più a farne a meno. Quotidianamente, infatti, si tengono aggiornati con le vicende dei protagonisti e dei personaggi a loro connessi.

Grazie alla trama avvincente e ricca di colpi di scena, i fan non si annoiano mai ed è per questo che, giornalmente cercano in rete gli spoiler e le anticipazioni dei prossimi episodi. Stando a quel che si apprende, ci saranno delle importanti novità, dei colpi di scena che cambieranno per sempre le dinamiche a cui sono stati abituati i fan. La fiction iberica, dunque, continua a stupire i telespettatori, a seguire tutto quello che accadrà nel corso dei prossimi appuntamenti.

La Promessa anticipazioni: Pia nasconde suo figlio

Nel corso della settimana che va dal 6 al 12 gennaio 2025, Pia sarà l’assoluta protagonista. La donna, infatti, dovrà affrontare altri problemi, dopo aver scoperto che Dieguito sta molto male. Le condizioni della casa in cui abita sono disastrose e, per tale motivo, la donna lo porterà di nascosto alla tenuta, affidandolo Jana.

Il bambino soffre di una grave infezione polmonare e rischia la vita. Pelayo parlerà con Catalina e, scaturirà una forte lite tra lei e lo zio. Le tensioni tra Manuel e Jana dopo ciò che è accaduto a Jimena saranno sempre più forti. Entrambi saranno travolti dai sensi di colpa, ma quando Blanca Palomar arriverà, il clima diverrà più disteso.

Manuel, nel frattempo, cercherà di fare chiarezza circa la portata dei suoi sentimenti per Jana, anche grazie all’arrivo di Blanca. Nel frattempo, Jana si concentrerà sulla cura del figlio di Pia che vive di nascosto alla tenuta. In questo momento delicato la donna sarà supportata anche da Ricardo Pellicer.

Ci saranno novità anche per Maria Fernandez che riceverà una missiva che cambierà la sua vita. Ad inviargliela è stata la Duchessa di Abrontes, che le ha chiesto di lavorare al suo servizio. Seppur entusiasta della proposta, è consapevole che qualora accettasse il suo rapporto con Salvador ne risentirebbe.

Intanto Cruz si accorgerà della presenza di Diego alla tenuta e si arrabbierà con Pia, le darà dunque un ultimatum: suo figlio dovrà essere portato via entro due giorni se vuole evitare conseguenze gravi.Da questo momento in poi tutto cambierà, devono prepararsi i telespettatori, ci saranno dei colpi di scena inattesi.