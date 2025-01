È un programma che lascia sempre con il fiato sospeso fino alla fine. Parliamo di “Affari Tuoi”: questa volta però è successo qualcosa che hanno notato tutti.

Una puntata davvero emozionante quella dello scorso 4 gennaio che ha visto in gara due concorrenti del Molise. Una situazione in bilico sino alla fine, quando è arrivata una scelta che ha spiazzato tutti e che nessuno s’aspettava.

Una decisione fortunata arrivata proprio dopo un’offerta del “Dottore”. Ma dietro di questo, c’è una storia che è stata raccontata in puntata e che ha lasciato di sale anche il conduttore, Stefano De Martino. Vediamo insieme cosa è successo.

Una storia che tocca il cuore

Ogni puntata è sempre un’emozione: parliamo di “Affari Tuoi” e di tutto ciò che, al suo interno succede. Non soltanto la brillante conduzione di Stefano De Martino che ha dato nuova vitalità al programma quanto anche le storie dei vari concorrenti che si presentano dietro il bancone e sfidano il “dottore” a suon di offerte.

La puntata più emozionante dall’inizio del nuovo anno è stata quella del 4 gennaio scorso. A gareggiare è Paolo, concorrente proveniente dal Molise che, dopo un cammino lineare, senza mai cambiare il proprio pacco è arrivato sino alla fine e, a salvarlo dal tornare a casa a mani vuote, è stato un segnale che nemmeno lui s’aspettava di avere.

La partita ha inizio in modo pressocchè equilibrato, dove i pacchi blu cadevano insieme anche ad alcuni rossi. Paolo era accompagnato in questa sfida dalla moglie Susanna che, più volte lo aiuta nella scelta dei pacchi da scegliere e scartare. Una partita che, purtroppo, però, ad un certo punto, si rivela essere in salita, perché il concorrente arriva a perdere il pacco da 300mila euro.

“Affari Tuoi”: quell’offerta accettata. Ecco il perchè

Dopo un’offerta del “dottore” di 35mila euro, rifiutati dalla coppia, i pacchi rossi iniziano a cadere per primi. Nessun cambio di pacco anche se, più volte, è stato proposto alla coppia: sono decisi e vanno dritti per la loro strada, fino a trovarsi davanti o a 20mila euro o a 200mila euro.

Arriva, a questo punto, l’offerta di lasciare tutto per 50mila euro, ma il pacco che hanno è saldamente legato nelle mani di Paolo e Susanna.

Non vogliono cambiare e a spiegare il perché è proprio Paolo: “Il 13 è la data di nascita di mia figlia Sofia e quando il dottore mi ha proposto il cambio qualcosa mi chiamava lì, ma non ho avuto il coraggio di prenderlo e temo di non aver colto l’occasione, me ne sto pentendo”. E prosegue: “Un altro problema è non avere un paracadute sicuro e 50mila euro non si trovano così, aspettiamo un altro arrivo in famiglia e quindi accettiamo l’offerta”.

La scelta di Paolo si è rivelata, poi, quella giusta. Il concorrente scopre di avere 20 euro nel suo pacco mentre i 200mila erano dall’altra parte.