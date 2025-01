È stata una delle conduttrici di punta dei principali reality di Mediaset e, da qualche anno, è approdata alla sponda Rai. Una sua richiesta arriva in specifico.

Alessia Marcuzzi ha un desiderio che vorrebbe realizzare, arrivata ormai alla soglia dei 50 anni. Un appello che è diretto, nello specifico, al direttore artistico del prossimo Festival di Sanremo. Accoglierà questa particolare richiesta?

“Fatemi stare dentro” – è l’appello che la Marcuzzi aveva già lanciato in una precedente intervista ma che non era ancora stato pienamente accolto. Cerchiamo di capire insieme di cosa si tratta.

Alessia Marcuzzi: una richiesta particolare

Per chi lavora nel mondo della televisione, arrivare alla conduzione del Festival di Sanremo, salire su quel palco, è un’emozione unica ed irripetibile, alla stregua di un attore che vince il Premio Oscar. Diversi e diversi sono stati (fra showgirl e conduttori) che sono saliti sul palco dell’Ariston, arrivando così a realizzare il proprio sogno.

C’è, però, chi invece questo sogno ce l’ha ancora nel cassetto e non vede l’ora di realizzarlo. Stiamo parlando di Alessia Marcuzzi. Sì, proprio lei che da Mediaset ha traslocato alla Rai, arrivando a condurre un programma tutto suo in prima serata su Rai2. Non è stato facile per lei, perchè si è trattato di un cambio di passo veloce quanto repentino.

Ma la Marcuzzi è una tosta e, arrivata alla soglia dei 50 anni, ha deciso di avanzare una richiesta particolare direttamente a Carlo Conti, direttore artistico del Festival di Sanremo. E lei stessa lo ha dichiarato qualche tempo fa in un’intervista: “Lo guardo tutti gli anni, con un gruppo di ascolto, con tanto di biglietti e votazioni per i cantanti in gara. Una cosa seria. Visto che gli ultimi due anni l’ho fatto al freddo con Fiorello, l’unica cosa che chiederei è di farlo all’Ariston, al calduccio”.

La possibile conduzione di Sanremo?

“Vi prego, fatemi stare dentro!” – è la richiesta ufficiale che la Marcuzzi ha fatto, anche se indirettamente, allo stesso Carlo Conti. Alessia Marcuzzi, negli anni, ne ha fatta di strada. Come lei stessa ha dichiarato, ha iniziato a lavorare all’età di 17 anni e, da quel momento non ha mai smesso, nemmeno quando è diventata mamma.

Diversi sono stati i programmi in Mediaset da lei condotti, a partire da alcune edizioni del Grande Fratello quanto anche all’Isola dei Famosi. Poi l’approdo in Rai e la scelta di condurre un programma tutto suo, quale “Boomerissima”. Un success di pubblico costante che le ha permesso, così, di fare questa richiesta a Carlo Conti.

Lui l’ascolterà? Vedremo.