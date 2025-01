Sai chi è il grande ospite di Carlo Conti a Sanremo 2025? Un nome che è già una bomba.

Il toto nomi di Sanremo 2025 ha ormai preso il volo e sono tutti in visibilio nel leggere tutta la lista delle possibilità dei grandi ospiti che potrebbero calcare il palco dell’Ariston. Tra delusioni e personaggi che hanno dato un’eventuale adesione, una bomba è scoppiata nelle mani di Sanremo 2025. Hai capito chi potrebbe affiancare Carlo Conti? Forse non è quello che stai pensando.

Ormai i Big sono stabiliti e ognuno sta presentando la propria canzone, i featuring, rilasciando interviste e preparandosi all’evento dell’anno dedicato alla canzone italiana. Ma resta ancora una cosa da decidere: chi apparirà sul palco con Carlo Conti? Il toto nomi è già partito e c’è chi azzarda alcune ipotesi davvero interessanti.

Chi affiancherà Carlo Conti nella conduzione di Sanremo 2025?

Non c’è ancora chiarezza su chi saranno i co-conduttori o gli ospiti speciali di Sanremo 2025. Ancora non sono arrivate comunicazioni ufficiali da parte di Rai che riguardano questo aspetto del festival di Sanremo, in arrivo a febbraio. Manca poco più di un mese e sono già tutti in attesa di sapere chi affiancherà il buon Carlo Conti sul palco del teatro Ariston. Quel che è certo e che tutti sanno è il secco no di Jannik Sinner, che rifiuta ancora una volta la partecipazione.

Messo da parte il giovane campione di tennis, sono tanti altri i nomi che potrebbero figurare nella lista dei possibili ospiti. Da Lewis Hamilton a Paola Egonu, sono diversi i nomi che girano sui social come probabili ospiti. Tra più gettonati, poi, ci sono Mahmood, Geppi Cucciari, Katia Follesa, Serena Rossi e Serena Autieri, nel ruolo di co-conduttori delle serate del festival.

Ancora non sappiamo con certezza chi saranno gli ospiti che arricchiranno le serate della gara. Possibile la presenza di Edoardo Bove, il giovane calciatore colto da malore in campo che potrebbe raccontare la sua storia s tutti i telespettatori. O ancora Sofia Goggia potrebbe sfruttare l’evento per promuovere i Giochi di Cortina 2026: il palco dell’Ariston è certamente un luogo di enorme risonanza che può davvero cambiare le cose per tutti coloro che ci passano, per caso o per volpnta.

Attendiamo comunicazioni ufficiali della Rai che possano togliere ogni dubbio sulla partecipazione dei nomi al festival di Sanremo. Le notizie, nei prossimi giorni, non si faranno sicuramente attendere. In attesa di ulteriori aggiornamenti che possano fare chiarezza.