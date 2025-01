Chi uscirà nella prossima puntata del Grande Fratello? Sono stati svelati i nomi. Il pubblico davvero non ne può più.

Continua il grande successo del Grande Fratello, il reality show condotto dal giornalista Alfonso Signorini. Dopo un inizio timido in termini da ascolti, infatti, il reality show ha subito una vera e propria flessione in positivo. Lo confermano i dati, i telespettatori sono certi che il ritrovato successo della trasmissione sia imputabile alle dinamiche che si sono susseguite nella casa più spiata d’Italia, di recente.

Tra i concorrenti, infatti, ci sono state vicende che hanno lasciato il pubblico attonito. Tra quelle più controverse c’è la questione che ha portato Jessica Morlacchi ad abbandonare la casa. Nel corso della passata puntata del reality show, infatti, Alfonso Signorini ha mandato in onda delle clip, mostrando il litigio avvenuto tra l’ormai ex-gieffina ed Helena Prestes.

Eliminato Grande Fratello: il pubblico ha deciso

Dopo aver avuto un faccia a faccia con il conduttore, Jessica ha deciso di abbandonare la casa, con grande dispiacere di tutti i suoi supporter che l’hanno sostenuta sin dal suo ingresso. Con la sua uscita di scena sono cambiate inevitabilmente le dinamiche a cui i telespettatori hanno assistito sino a quel momento e, il gioco è diventato particolarmente duro.

All’indomani della messa in onda della puntata in questione, sul web è partito il totonome rispetto ai possibili inquilini che nel corso delle prossime puntate dovranno abbandonare lo show. In nomination ci sono Ilaria Galassi, Helena Prestes, Luca Tavani, Tommaso Franchi e Shaila Gatta.

Il pubblico non dovrà votare il concorrente preferito, bensì quello che da eliminare. Come già accennato in precedenza, in queste ore sono stati aperti dei sondaggi su diverse pagine sorte a sostegno della trasmissione. Stando ai primi dati, rischiano di abbandonare lo show, Shaila con il 43,01% di voti ed Elena Prestes con il 28,57% di voti. Shaila, al momento, secondo stime ufficiose rientra nella rosa dei concorrenti meno graditi al pubblico.

Nonostante, infatti, abbia una nutrita schiera di fan pronti a fare il tifo per lei, la ballerina è stata anche molto criticata a causa della sua tormentata relazione con Lorenzo. I loro continui tira e molla hanno destato insofferenza nel pubblico, infatti basta dare una veloce occhiata ai social per comprendere che, in tanti non credono alla veridicità del loro sentimento. Parte dei telespettatori ritiene che fingano di nutrire un interesse reciproco per stare al centro dell’attenzione.