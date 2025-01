Quando si para dei cosiddetti “figli di…”, si pensa sempre ad una categoria privilegiata di persone. Ma a quanto pare, non è sempre così.

Come quello che è accaduto alla figlia di Claudio Amendola: Alessia, la primogenita dell’attore, ha subito una forte battuta d’arresto nel pieno della sua partecipazione al programma di cucina “Masterchef”. Per quale motivo?

La giovane, nata dal primo matrimonio di suo padre, ha seguito le orme di famiglia, diventando anche lei doppiatrice. Ma ha, anche, deciso di partecipare a questo talent show per un motivo specifico.

La figlia di Claudio Amendola in una veste diversa

Figli d’arte oppure no, il talento lo si vede comunque, anche se sono in molti a pensare che questi giovani possono essere raccomandati. Ma non in tutti i casi è così. Quello che stiamo per raccontarvi riguarda la figlia di un grande attore, Claudio Amendola. Alessia, nata dal suo matrimonio con Marina Grande, ha seguito le orme di suo padre e di suo nonno, diventando anche lei una doppiatrice.

Ma c’è molto di più che non conosciamo ancora su questa giovane donna. Nata nel 1984, Alessia è la primogenita dei tre figli di Claudio Amendola. Poco si sa di lei anche perché è sempre stata lontano dai riflettori, preferendo stare sempre dietro le quinte. Nonostante tutto, però, ha seguito pienamente le orme di suo padre e di suo nonno (anche della nonna Rita Savagnone) nel mondo del doppiaggio, prestando la sua voce a Megan Fox nel film “Transformers”, quanto anche a Emma Stone nel film “Birdman”, solo per citarne alcuni.

La sua partecipazione ad un programma

Ma c’è stata, di recente, qualcosa in più che ha visto Alessia Amendola come protagonista, la sua partecipazione alla 14esima edizione di Masterchef. Dopo aver ricevuto il grembiule grigio dai giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, infatti, la figlia di Claudio è stata eliminata nel corso della seconda e ultima puntata delle selezioni.

Nessuno, o meglio se non i ben informati, conoscevano Alessia fino ad allora. Questa sua partecipazione al programma l’ha fatta diventare “famosa” anche al pubblico del piccolo schermo che ha iniziato ad apprezzare anche le sue doti culinarie e di chef.

In un’intervista al programma “Verissimo” di Canale5, suo padre Claudio aveva dichiarato di avere un bellissimo rapporto con i suoi tre figli, ma con una piccola postilla: “[…] Con Alessia e Giulia (la seconda figlia di Amendola, ndr) sono stato meno presente. Giulia ha avuto la forza e il coraggio di dirmelo. L’ho ringraziata e ho cercato di recuperare, allo stesso tempo mi sono reso conto di averle dato la libertà di dirmelo” – aveva dichiarato.