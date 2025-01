Le ultime puntate della soap turca in onda su Canale5, “Endless Love”, lasceranno tutti i protagonisti e i loro fans a bocca aperta.

Novità che daranno una svolta alle storie dei singoli personaggi e che, al tempo stesso, metteranno ancora di più attaccati alla tv tutti coloro che, con attenzione e passione, seguono le vicende dei personaggi.

L’attenzione sarà, nello specifico, rivolta a Zehir che vedrà qualcosa di particolare arrivare per il suo personaggio. Una svolta o qualcosa che lo segnerà per il resto della vita? Vediamo insieme.

“Endless Love”: uno scoop sta per arrivare

È una delle soap, al momento, più seguite di Canale5. Stiamo parlando di “Endless Love” e che, dal punto di vista di ascolti, continua a mietere successi e a vedere tanti fans restare incollati al piccolo schermo per seguire le vicende dei loro beniamini. In queste ultime puntate che andranno in onda, però, l’attenzione sarà posta, nello specifico su due personaggi, Zehir e Kemal.

Per quel che riguarda Kemal, questi ha deciso di sposarsi con Nihal, ma su di lui pende ancora la tegola Emir che non lo lascerà in pace nemmeno quando è sul punto di sposarsi. Poco prima del matrimonio, infatti, Soydere scomparirà nel nulla e Zehir avrà un oscuro presentimento, quasi come a presagire che qualcosa di brutto sta per arrivare.

Il grande giorno del matrimonio sta per arrivare e tutto sembra essere pronto. Tutto pare tranquillo e anche Emir è stranamente felice: ha in mente un piano per distruggere il sogno della sua ex moglie di convolare a nozze con Kemal. “Ci sono giorni che ti ricordano che in poche ore puoi cambiare completamente il tuo destino” – saranno le parole che Emir dirà a sua madre poco prima del matrimonio.

Emir contro Kemal il giorno del matrimonio

Ma dall’altro lato ci sarà, anche, chi ha a cuore questo matrimonio. Zeynep, infatti, chiamerà Kemal, sperando di ricucire il loro rapporto: ”Mi dispiace disturbarti in un giorno così importante per te, ma devi sapere che Emir ha in mente qualcosa per rovinare il matrimonio‘‘ – dirà a lui, quasi come a volerlo mettere in guardia.

Kemal non ascolterà gli avvertimenti di sua sorella e andrà dal barbiere. E qui accadrà qualcosa di particolare: arriverà Emir con i suoi uomini, i quali metteranno fuori gioco sia Kemal che il barbiere stesso, addormentandoli con un fazzoletto imbevuto di etere. Il caso vuole che Zehir passi davanti al negozio proprio in quel momento. Uno strano presentimento lo invade, vedendo le persiane abbassate e l’auto di Kemal lì fuori.

Emir sta portando avanti il suo piano contro Kemal arrivando addirittura a rapirlo a poche ore dal matrimonio.