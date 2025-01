Il 2025 si preannuncia come un anno ricco di opportunità per i giovani italiani, grazie all’innovativo progetto “Level-up!”.

Questa iniziativa è stata possibile grazie a un finanziamento derivante dall’incremento del Fondo per le Politiche Giovanili 2021, mirato a incentivare la crescita e l’occupazione giovanile in un periodo storico in cui molti giovani si trovano ad affrontare difficoltà nel mondo del lavoro e della formazione.

Il progetto “Level-up!” è rivolto a giovani fra i 16 e i 35 anni che si trovano in una situazione di NEET (Not in Education, Employment, or Training), ovvero non stanno studiando né lavorando. Questi giovani, spesso in cerca di un’opportunità per sviluppare le proprie competenze e intraprendere un percorso di crescita personale e professionale, possono partecipare al programma. Le adesioni possono essere effettuate fino al 31 gennaio 2025 tramite un modulo online, rendendo il processo di iscrizione accessibile e semplice.

Le fasi del progetto

“Level-up!” è strutturato in tre fasi distinte, ognuna delle quali offre esperienze e opportunità uniche per i partecipanti:

Fase Reset (gennaio-febbraio 2025): Durante questa fase iniziale, i partecipanti avranno l’opportunità di partecipare ad attività pratiche come trekking, musica, cucina e fotografia. Queste esperienze non solo stimolano la creatività e il benessere personale, ma permettono anche di ottenere un bonus di partecipazione fino a 200 euro, incentivando così la partecipazione attiva. Fase Restart Zone (marzo-aprile 2025): Questa fase prevede laboratori di 20 ore in vari ambiti, quali arte, digitale, green e mestieri. È un’opportunità fondamentale per acquisire nuove competenze pratiche e teoriche. I partecipanti possono ricevere un bonus fino a 1.000 euro, rendendo l’esperienza non solo formativa, ma anche economicamente vantaggiosa. Fase Level Up! (maggio-agosto 2025): L’ultima fase è quella che offre le opportunità più concrete per entrare nel mondo del lavoro. I partecipanti possono intraprendere tirocini, corsi di formazione o esperienze di volontariato, ricevendo supporto e risorse extra per completare il percorso. Questo approccio pratico è fondamentale per garantire una transizione efficace verso il mercato del lavoro.

Il progetto “Level-up!” ha molteplici obiettivi, tutti focalizzati sul benessere e la crescita dei giovani. In primo luogo, si propone di offrire supporto formativo e pratico per esplorare nuove esperienze, aiutando i partecipanti a scoprire le proprie passioni e inclinazioni. Inoltre, mira a orientare i giovani verso scelte future, quali ulteriori percorsi educativi o un inserimento mirato nel mercato del lavoro.

Un altro aspetto importante è quello di incentivare la cittadinanza attiva e l’impegno sociale. Attraverso le diverse attività proposte, i giovani avranno l’opportunità di interagire con la comunità, sviluppando competenze sociali e relazionali che saranno preziose nel loro futuro professionale.

Una delle caratteristiche più interessanti di questo progetto è il bonus complessivo che i partecipanti possono ottenere. Completando l’intero percorso suddiviso nelle tre fasi, i giovani avranno la possibilità di ricevere un bonus fino a 1.200 euro. Questa somma rappresenta un incentivo significativo, che può aiutare i partecipanti a coprire eventuali spese legate alla formazione o all’inizio di un’attività lavorativa. E’ importante notare che i posti disponibili sono limitati e che le adesioni saranno valutate in base all’ordine di arrivo delle richieste, a condizione che vengano soddisfatti i requisiti richiesti.

Per tutti i giovani del comune di Ravenna interessati, “Level-up!” rappresenta un’occasione imperdibile per iniziare un percorso di crescita e sviluppo. Non solo si avrà la possibilità di guadagnare un bonus significativo, ma si potrà anche acquisire competenze preziose, costruire relazioni significative e, soprattutto, ritrovare la motivazione per affrontare il futuro con maggiore fiducia. È un invito a non perdere questa opportunità, a mettersi in gioco e a investire su se stessi. I giovani hanno il potere di cambiare il proprio destino, e con il supporto di iniziative come questa, il 2025 può davvero essere l’anno della svolta.