Come prendersi cura al meglio dei capi in cachmere? Per lavarli in sicurezza ecco come si fa: la morbidezza è garantita.

Nell’armadio di molti di noi non può mancare un maglione in cashmere. Questo tessuto pregiato è amato per la sua morbidezza, calore e eleganza, ma richiede una cura particolare per mantenere intatte le sue caratteristiche nel tempo. Lavare un capo in cashmere può sembrare un’operazione complicata, ma con i giusti accorgimenti è possibile farlo senza rischiare di rovinarlo. In questo articolo, esploreremo i migliori metodi per lavare il cashmere, fornendo anche suggerimenti pratici per la manutenzione e la cura di questi capi delicati.

Consigli per mantenere il cashmere in ottime condizioni

Un primo consiglio utile è di non indossare il maglione in cashmere per più di due giorni consecutivi. Questo permette di evitare un eccessivo stress sulle fibre, che potrebbe portare alla formazione del pilling, ovvero quei fastidiosi pallini che si formano sulla superficie del tessuto. È bene alternare i maglioni per consentire al cashmere di “respirare”. Ma anche evitare situazioni in cui il maglione possa sfregare contro superfici ruvide e riporre il maglione in un cassetto o su una mensola, piuttosto che appenderlo.

Il lavaggio a mano è senza dubbio il metodo migliore per prendersi cura del cashmere. Se decidete di optare per questa soluzione,r iempite una bacinella con acqua tiepida (non superiore ai 30 °C) e aggiungete una piccola quantità di detersivo delicato, specificamente formulato per la lana. In alternativa, potete utilizzare uno shampoo per bambini.

Immergete delicatamente il maglione nell’acqua e massaggiatelo con movimenti leggeri. Evitate di strofinare o tirare il tessuto. Lasciate in ammollo per circa 10-15 minuti, quindi sciacquate con acqua fresca. Non strizzate mai il maglione. Tamponate delicatamente l’acqua in eccesso utilizzando un asciugamano pulito. Stendete il maglione su una superficie piana e modellate delicatamente la sua forma originale. Evitate l’esposizione diretta alla luce del sole o a fonti di calore.

Se preferite utilizzare la lavatrice, è fondamentale seguire alcune precauzioni per non rovinare il vostro capo in cashmere. Girate il maglione al rovescio per proteggere la superficie del tessuto. Scegliete un detersivo delicato specifico per la lana. Evitate detersivi aggressivi. Impostate la lavatrice su un ciclo delicato, con una temperatura non superiore ai 30 °C, limitando la centrifuga a un massimo di 400 giri. Non strizzate il maglione. Utilizzate un asciugamano per assorbire l’acqua in eccesso e poi stendete il capo su una superficie piana.

Manutenzione e cura dopo il lavaggio

Una volta che il maglione è stato lavato e asciugato, è importante prendersene cura anche nel tempo. Per mantenere la sua forma e morbidezza evitate di riporlo appeso; piegatelo e conservatelo in un cassetto. Utilizzate una lametta per tessuti o un rasoio specifico per rimuovere delicatamente i pallini.

Prendersi cura di un capo in cashmere non è solo una questione di lavaggio, ma anche di manutenzione quotidiana. Imparare a trattare adeguatamente questi capi pregiati assicurerà che possiate godere della loro bellezza e funzionalità per molti anni. Seguendo questi semplici consigli, sarete in grado di mantenere il vostro maglione in cashmere come nuovo, preservandone l’eleganza e il comfort.