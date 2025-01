I giovani (e non solo) sono pienamente legati a questo programma televisivo, considerandolo quasi come una delle loro tappe fondamentali quando si accende la tv.

Parliamo di “Amici di Maria De Filippi” che rappresenta uno degli show di punta di Canale 5, sia quando va in onda nella fascia pomeridiana che, quanto in quella serale. Dopo la pausa natalizia, sono in molti a domandarsi quando tornerà in onda.

Tutti gli aggiornamenti, in particolare per capire quando andrà in onda specialmente nella sua fascia della domenica quando è uno fra i programmi più seguiti. Cerchiamo di capire insieme e vediamo, anche, quali sono le ultimissime novità.

“Amici”: la ripresa del programma

È uno dei programmi più amati di Canale5 e quello che viene, anche, maggiormente seguito dai giovani. Stiamo parlando di “Amici di Maria de Filippi”, il programma musicale e il talent che ha sfornato tanti talenti che il mondo della musica italiana ha carpito e fatto diventare delle vere e proprie stelle.

I giovani guardano con interesse a questo programma, c’è chi sogna guardandolo e chi, con ammirazione, spera che un giorno possa anche lui sedere fra quei banchi. In attesa e nella speranza che questi sogni si avverino, ci si accontenta di guardarlo in tv con attenzione e con continuità. Davanti, però, alla pausa natalizia, la domanda che tutti i fans si pongono è: quando riprenderà?

Chi sono i cantanti ed i ballerini in gara

Dal prossimo 7 gennaio, i programmi condotti dalla De Filippi riprenderanno la loro quotidianità, a partire proprio da “Uomini e Donne” il pomeriggio e, anche, da “C’è posta per te” da sabato 11 gennaio. Le puntate speciali della domenica, invece, stando a ciò che scrive “Amici News” vedranno la ripresa delle registrazioni a partire dal 9 gennaio, con la relativa messa in onda da domenica 12 gennaio alle ore 14.

Diversi sono i ragazzi che si giocano il tutto e per tutto, guardando verso la finale e, perché no anche verso la vittoria. Diversi sono i cantanti quanto i ballerini. Per la sezione cantanti sono in gara Luk3, TrigNo, Nicolò, Vybes, Ilan, Senza Cri, Chiamamifaro, Antonia, Deddè, Jacopo Sol e Mollenbeck. Per quel che riguarda i ballerini, invece, sono in gara Alessia, Alessio, Daniele, Dandy, Chiara, Francesca e Rebecca.

Tante sono le loro aspirazioni quanto i sogni che li accompagnano. Con il supporto dei loro amici, parenti e dei tanti fans che si sono guadagnati nel corso di questo anno, hanno una strada aperta davanti a loro fatta di successo e sogni da realizzare.