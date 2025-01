Mediaset cambia palinsesto nel post vacanze di Natale, a partire dal prossimo 5 gennaio. Cosa cambierà nel corso dei programmi?

Cambiamenti in corso sono in arrivo, nello specifico, per le telenovelas turche che verranno messe in onda. Ma ci saranno anche cambiamenti anche per i reality show, in particolare per il Grande Fratello, che andrà in onda con due puntate.

Sempre nella settimana dopo il 5 gennaio, arriverà su Canale5, un altro dei programmi di punta della rete, più collaudato che mai: “C’è posta per te”. Vediamo nel dettaglio quali sono i cambiamenti previsti nella settimana dopo l’Epifania.

Il palinsesto Mediaset cambia ancora

La programmazione delle reti Mediaset cambia ancora nel corso di queste festività natalizie. Quella di cui stiamo per parlarvi è ciò che succederà a partire dal prossimo 5 gennaio e per tutto il corso della settimana che ne seguirà. Cambiamenti che si noteranno, in particolare, per quelle che sono le soap opera turche e per alcuni programmi in onda in prima serata.

Le principali novità riguarderanno il reality show di punta di Canale5, il Grande Fratello che vedrà la messa in onda con una doppia puntata ma, dall’altro lato, ci sarà anche lo stop il giovedì sera con la soap “Endless Love”, in prima serata.

Parlando proprio di questa telenovelas, essa riprenderà la sua programmazione nel daytime della rete, dopo la pausa dovuta alle festività natalizie, andando in onda dal lunedì al sabato pomeriggio. Ma cosa succederà a partire dal prossimo 5 gennaio? Ci sarà, proprio nella serata di domenica, alle ore 21.30, su Canale5, una nuova e attesa puntata della soap “Tradimento” e, il 6 gennaio, non ci sarà il ritorno in prima serata del Grande Fratello.

Torna Maria De Filippi

Il giorno dell’Epifania, infatti, il reality show lascerà spazio alla messa in onda della finale di Supercoppa italiana, prevista per le 20 su Canale 5.

Il Grande Fratello tornerà, invece, martedì 7 gennaio e, stando alle anticipazioni, in quella settimana non sarà l’unica puntata trasmessa, ma ci sarà un doppio appuntamento con la seconda data ancora da stabilirsi (con molta probabilità sarà giovedì 9 gennaio).

Per quel che riguarda la soap turca “Endless Love” la messa in onda in prime time è sospesa il giovedì sera. Sabato 11 gennaio, invece, ci sarà il gradito ritorno, sempre su Canale5 del programma di Maria De Filippi “C’è posta per te”: questi tornerà con un nuovo ciclo di appuntamenti e, anche, con l’eterna sfida con il programma di Rai1, “Ora o mai più”, condotto da Marco Liorni.