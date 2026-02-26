La cucina delle Cinque Terre è una fusione perfetta di semplicità e raffinatezza, che sfrutta al massimo gli ingredienti freschi e genuini della Liguria.

Pesce fresco, verdure di stagione, erbe aromatiche locali e, naturalmente, olio d’oliva, sono i protagonisti indiscussi delle ricette che raccontano la tradizione di questa terra incantevole, sospesa tra mare e monti. Scopriamo insieme i piatti più caratteristici e i prodotti che rendono unica la gastronomia delle Cinque Terre.

I Piatti Tipici delle Cinque Terre

La cucina delle Cinque Terre si distingue per l’uso di ingredienti freschi e semplici, ma sempre capaci di offrire piatti dal sapore intenso e autentico. Tra i piatti più famosi troviamo le cozze ripiene, una specialità alla spezzina, preparate con un ripieno ricco di uova, pan grattato, prezzemolo, parmigiano e mortadella, il tutto cotto in un sugo di pomodoro aromatico. Altri piatti imperdibili sono le acciughe marinate al limone, le frittelle di bianchetti, il baccalà e il classico polpo con patate.

Non si può parlare della cucina delle Cinque Terre senza menzionare la trofie al pesto, piatto simbolo della Liguria, preparato con il celebre pesto genovese, e la focaccia, in particolare quella alle cipolle o al formaggio, che accompagna molte delle pietanze della tradizione. La farinata, piatto a base di farina di ceci, è un altro must della cucina ligure, così come gli sgabei, una sorta di pasta fritta servita con affettati.

La gastronomia delle Cinque Terre è strettamente legata ai suoi prodotti tipici, che ne arricchiscono il sapore e la tradizione. Il basilico è l’ingrediente fondamentale per la preparazione del celebre pesto, un condimento verde che rappresenta un’autentica eccellenza ligure. Inoltre, l’uso di spezie ed erbe aromatiche come il rosmarino, il timo e la maggiorana arricchisce i piatti di profumi e aromi unici, che raccontano la storia di questa terra.

Le acciughe sono un altro ingrediente imprescindibile della cucina delle Cinque Terre. Vengono preparate in vari modi: salate, fritte o marinate, e ogni anno Monterosso ospita due importanti sagre dedicate a queste deliziose preparazioni: la Sagra dell’Acciuga Fritta, a metà giugno, e la Sagra dell’Acciuga Salata, a metà settembre.

L’olio d’oliva ligure, dal sapore delicato e fruttato, è l’ingrediente base di quasi tutti i piatti locali, esaltando il gusto naturale degli alimenti. Anche i limoni, coltivati sulle terrazze che sovrastano il mare, sono molto utilizzati in cucina, specialmente nella preparazione del famoso limoncino (un liquore aromatico) e della marmellata di limoni.

Infine, il miele, in particolare quello di acacia e castagno, rappresenta un altro prodotto tipico delle Cinque Terre, utilizzato in cucina o semplicemente gustato come dolcificante naturale.

I Vini delle Cinque Terre

La tradizione vinicola delle Cinque Terre è strettamente legata al territorio e ai suoi vigneti a picco sul mare. I vini delle Cinque Terre sono apprezzati per la loro freschezza e per l’intensità dei sapori, grazie al microclima ideale per la coltivazione delle uve. Il Cinque Terre DOC è il vino più rappresentativo, prodotto principalmente con uve Vermentino, che dona un vino bianco secco e fruttato, perfetto per accompagnare i piatti a base di pesce.

Non meno rinomati sono i vini rossi, come il Rossese, che caratterizzano la produzione vitivinicola locale. Ogni vino delle Cinque Terre racconta la storia della terra e delle tradizioni di questa regione unica.