Le spiagge della Liguria rappresentano una delle destinazioni più affascinanti d’Italia, dei veri e propri angoli di paradiso con paesaggi mozzafiato.

Se stai cercando una meta dove godere di mare, sole e natura, la Liguria è senza dubbio un posto che non delude mai. Tra il Levante e il Ponente, ogni tratto di costa offre spiagge più o meno note, ma tutte ricche di bellezza e fascino.

Qui, ogni angolo del mare è pronto a regalare momenti di pura magia. Dalle spiagge più turistiche a quelle più selvagge e tranquille, scopriamo insieme alcune delle spiagge più suggestive della regione.

Spiaggia di Monterosso al Mare: il cuore delle Cinque Terre

Nel cuore delle Cinque Terre, la spiaggia di Monterosso al Mare è una delle destinazioni più conosciute della Liguria. Con il suo mare turchese e le scogliere che la circondano, Monterosso è perfetta per chi cerca una combinazione di mare e storia. Il centro storico, con le sue viuzze caratteristiche e le case colorate, si affaccia direttamente sulla spiaggia. La sabbia dorata invita a rilassarsi sotto il sole, mentre le acque cristalline sono perfette per nuotare e praticare sport acquatici. Qui, puoi godere di una vista incantevole su tutta la costiera ligure, resa ancora più suggestiva dalla bellezza naturale del Parco Nazionale delle Cinque Terre.

Se vuoi scoprire una spiaggia più tranquilla e poco affollata, Varigotti è il posto che fa per te. Situata nel comune di Finale Ligure, questa piccola perla della Riviera di Ponente è conosciuta per il suo mare cristallino e il suo lungo arenile di sabbia fine. La spiaggia, che si sviluppa in un’insenatura protetta, è perfetta per chi cerca un po’ di solitudine e relax. Varigotti è una meta ideale per famiglie o coppie che vogliono evitare le spiagge più affollate e godersi la tranquillità del mare. Oltre alla bellezza del mare, la zona è ricca di sentieri escursionistici che permettono di esplorare i monti che la circondano, regalando una vista spettacolare sulla Riviera di Ponente.

Spiaggia di Alassio: la “Perla della Riviera”

Un’altra spiaggia che non può mancare nella lista delle più belle della Liguria è quella di Alassio, nel cuore della Riviera Ligure di Ponente. Questa località è famosa non solo per la sua sabbia fine e le acque limpide, ma anche per la sua vivacità e la sua offerta turistica. Alassio è una delle destinazioni più amate dai turisti, grazie alla sua spiaggia ampia e ben attrezzata, ideale per famiglie e giovani. Il lungomare è perfetto per una passeggiata serale, mentre le boutique e i ristoranti offrono specialità locali che conquistano anche i palati più esigenti. A pochi passi dalla spiaggia, le colline circostanti sono perfette per esplorare sentieri panoramici e ammirare la bellezza della natura ligure.

Spiaggia di Paraggi: una gemma nascosta vicino a Portofino

Se invece sei alla ricerca di una spiaggia intima e nascosta, la spiaggia di Paraggi è una vera e propria gemma della Liguria. Situata nel comune di Santa Margherita Ligure, vicino a Portofino, Paraggi è una delle baie più incantevoli e tranquille della regione. La sua spiaggia di sabbia dorata, circondata da scogliere verdi e acque cristalline, è ideale per chi cerca una vacanza di lusso e relax lontano dalla folla. Paraggi è facilmente raggiungibile via mare o a piedi, ma il suo fascino resta intatto anche grazie alla natura selvaggia che la circonda. La zona offre anche una serie di ristoranti e club esclusivi dove è possibile assaporare le prelibatezze locali mentre si gode della vista panoramica sul mare.

Le spiagge della Liguria sono una delle risorse più preziose della regione, non solo per la loro bellezza naturale, ma anche per il loro valore storico e culturale. Ogni spiaggia racconta una storia, dai borghi medievali che si affacciano sul mare, ai paesaggi naturali che sembrano dipinti dalla mano di un artista. Per questo motivo è fondamentale preservare questi luoghi unici, per continuare a godere della loro bellezza anche per le generazioni future.