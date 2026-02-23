Tra sentieri panoramici e borghi storici, questo lago offre esperienze autentiche tra spiritualità, tradizioni e fughe d’amore.

Incastonato tra le montagne dell’Abruzzo a 922 metri di altitudine, continua a essere una meta privilegiata per chi cerca un weekend romantico all’insegna della natura, della storia e della spiritualità. La sua celebre forma a cuore, visibile da punti panoramici dedicati, insieme ai luoghi di culto storici e ai sentieri naturalistici, confermano il lago come uno dei tesori più amati della regione.

Vediamo quali sono le attrazioni imperdibili e le esperienze più recenti per vivere al meglio questa destinazione.

Il Sentiero del Cuore e il punto panoramico più romantico d’Italia

Il Sentiero del Cuore è un percorso escursionistico di circa 3,7 chilometri, accessibile sia dal centro storico di Scanno che dalle rive del lago. La passeggiata, adatta a tutti i livelli di preparazione, conduce a un punto panoramico da cui si può ammirare la sagoma perfettamente a forma di cuore del lago, uno spettacolo naturale che si apprezza soprattutto nelle ore del mattino e al tramonto, quando i colori del cielo si riflettono sulle acque limpide.

Negli ultimi anni, il Sentiero del Cuore ha visto un incremento di visitatori attratti non solo dal paesaggio, ma anche dall’opportunità di immergersi nella natura incontaminata dei Monti Marsicani. La passeggiata si snoda tra boschi di faggi e aceri, con scorci che regalano emozioni autentiche e momenti di quiete.

L’Eremo di Sant’Egidio: spiritualità e storia

Proseguendo lungo il Sentiero si raggiunge l’Eremo di Sant’Egidio, costruito nel XVII secolo e conosciuto per la sua architettura romanica rurale semplice ma suggestiva. L’eremo, che ospita affreschi e dettagli come le acquasantiere con volti di animali fantastici, è un luogo di meditazione e raccoglimento, un rifugio spirituale che richiama ancora oggi fedeli e turisti.

L’eremo è immerso in un contesto naturale che lo rende ideale per chi cerca un momento di pace lontano dal caos quotidiano, confermando l’intreccio tra natura e fede che caratterizza l’area del lago di Scanno. La devozione per Sant’Egidio si riflette nelle tradizioni locali, che mantengono vivo il legame tra comunità, storia e paesaggio.

La Chiesa della Madonna del Lago e le sue radici storiche

Sulla sponda sud del lago si trova la Chiesa della Madonna del Lago, edificata agli inizi del XVIII secolo su uno sperone roccioso. La chiesa, raggiungibile attraverso una doppia scalinata, offre una vista panoramica di grande impatto visivo. La sua storia è legata a una piccola icona della Madonna, risalente al XVI secolo, posta per proteggere i viandanti da un passaggio pericoloso sotto un picco roccioso.

L’edificio ha subito modifiche nel corso dei secoli, tra cui lo spostamento dell’ingresso e la ristrutturazione dell’altare, che oggi racconta la scena in cui la Madonna appare a un pastore chiedendo la costruzione di una cappella. Nonostante il furto della statua originale nel 1979, la chiesa resta un punto di riferimento per la fede e la cultura locale, custodendo intatto il suo fascino.

Accanto al lago, il borgo di Scanno continua a incantare i visitatori con il suo centro storico medievale, caratterizzato da viuzze tortuose, botteghe artigiane, norcinerie e osterie tipiche dove è possibile degustare prodotti locali come formaggi e salumi abruzzesi. Scanno è stato riconosciuto tra i borghi più belli d’Italia, un titolo che testimonia il valore culturale e paesaggistico dell’area.

Le tradizioni gastronomiche della zona sono radicate in una cucina di origine pastorale, con piatti che esaltano i sapori genuini del territorio. Tra le specialità spiccano carne alla brace, formaggi di capra e dolci tipici come le ferratelle e i mostaccioli.