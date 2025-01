Se stai cercando un dolce diverso dal solito, la zuppa inglese è quello che fa per te: la ricetta che non ti aspetti.

La zuppa inglese è un dolce spugnoso, dolcissimo e adatto a tantissime occasioni e gusti diversi. La presenza di sapori differenti e che di sposano tra di loro all’interno dello stesso dessert, lo rendono una scelta originale e scenografica, se vuoi fare bella figura con amici e parenti. Persino il pranzo e il cenone di Natale possono essere ottime occasioni per portare in tavola questo dessert morbidissimo, goloso e delicato allo stesso tempo. La ricetta è più facile di quanto pensi.

A volte si crede erroneamente che la zuppa inglese sia un piatto difficile da fare se non si hanno grandi competenze di pasticceria o di cucina. Ma non è affatto così: la ricetta è accessibile a tutti i livelli di capacità pasticcere e culinarie. Non ha preparazioni difficili e di livello avanzato e gli ingredienti sono relativamente pochi ed economici. Che aspetti a provare a realizzarla?

La ricetta della zuppa inglese che puoi fare anche tu: un dessert delicato e goloso

I due grandi protagonisti di questo favoloso dessert sono la crema pasticcera e il liquore Alkermes. È quest’ultimo, infatti, a dare il caratteristico colore rosso a questo amato dolce, che di “inglese” ha soltanto il nome.

Ingredienti

400 g di crema pasticcera

q.b.pasta biscotto

due bicchieri di liquore Alkermes

due cucchiai di cacao amaro in polvere (più quello per decorare il dolce

due cucchiai di latte

Procedimento

Prepara prima di tutto la crema pasticcera. Puoi acquistarla già fatta o realizzarla con latte, vanillina, zucchero e scorza di limone. Potrai utilizzarla per il tuo dolce soltanto quando sarà ormai fredda. Dividi in due parti la tua crema. In una ciotola mescolala con del cacao e in un’altra con del latte. Queste sono le due creme che comporranno il tuo dolce al cucchiaio. Ritaglia la pasta biscotto della forma del recipiente in cui vorrai mettere il dolce. Inizia a comporre il tuo dessert con uno strato di biscotto, uno di crema al cacao e uno di crema di latte. Finisci il dolce con una spolverata ulteriore di cacao e servi fresco con un cucchiaio accanto.

Puoi aggiungere qualche pezzetto di cioccolata per dare un tocco di croccantezza al tuo dessert. Personalizzalo come vuoi, giocando con i sapori e con le diverse versioni di questo dolce tradizionale dal sapore inconfondibile.