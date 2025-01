Dopo i pranzi di natale e i cenoni di Capodanno, è necessario mettere un attimo ordine nel nostro organismo e permettergli di assimilare tutto quello che abbiamo mangiato.

Mettersi a dieta sarebbe l’ideale, anche se, per regolarizzarsi, non è necessario per forza “mettersi a stecchetto”, ma semplicemente mangiare cose sane e buone. E quello che stiamo per proporvi ha del salutare e del buono nel vero senso della parola.

È una piccola e facile ricetta scovata su Instagram che vale la pena di riproporre, si tratta di un primo piatto davvero gustoso. Vediamo insieme cosa ci occorre e mettiamoci all’opera. Sono davvero facili e semplici da preparare: vi leccherete i baffi!

Rimettersi in forma dopo Capodanno

Diciamo la verità: alzi la mano chi è che non ha mangiato l’impossibile in questi giorni di feste. Davvero tutti! Il nostro corpo, sappiamo bene, che non è abituato a tanto cibo e, spesso, è anche affaticato nel digerire così tante quantità ingerite nel giro di pochi giorni. Come fare allora per ritornare al nostro quotidiano mangiare?

Innanzitutto, tutto ciò che è avanzato dalle feste va consumato o, al massimo, congelato (nel rispetto dell’integrità di ciò che congeliamo) e consumato quando è necessario ed entro delle particolari date di scadenza. Dall’altro lato, però, abbiamo necessità di dare una regolarità al nostro corpo e permettergli di assimilare tutto ciò che abbiamo mangiato.

Mettersi a dieta sarebbe la cosa migliore, ma non è sempre necessario, a meno che non si vogliano perdere dei kg. È più giusto, anche, mettersi “a norma” con il cibo e tornare a mangiare in modo regolare senza eccessi e senza strafare. Quella che stiamo per proporvi è una ricettina di un primo piatto facile e gustosa che abbiamo trovato su Instagram.

Gnocchi di verdure: ecco la ricetta

Si tratta di un primo piatto facile, salutare e veloce che può esser preparato sia a pranzo che a cena. Tratta dalla pagina “easyclarissa”: sono degli gnocchi che possono essere preparati con le nostre verdure preferite.

Ci occorrono:

130g carote (cotte e frullate)

80g farina

200g piselli (cotti e frullati)

100g farina

Iniziamo con l’aggiungere, in una ciotola, le carote già cotte e frullate. Aggiungiamoci la farina e, con l’aiuto di un mestolo o di un cucchiaio, uniamo i due composti, fino a creare i nostri gnocchi (dandogli la forma che desideriamo). Lo stesso facciamolo con i piselli e, anche qui, diamo la forma agli gnocchi.

Successivamente, mettiamoli in una pentola con dell’acqua e lasciamoli cuocere giusto per qualche minuto, facendo attenzione a quando salgono a galla. Una volta cotti, scoliamoli e condiamoli come più ci piace.