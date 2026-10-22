Se hai seguito I casi di Teresa Battaglia – Figlia della cenere su Rai1, è probabile che a un certo punto ti sia ritrovato a chiederti dove esattamente fosse girata quella scena, quale città si nascondesse dietro quei vicoli in pietra, quali acque riflettessero quella luce così particolare. Le location di Teresa Battaglia – Figlia della cenere non sono uno sfondo intercambiabile: il Friuli Venezia Giulia è parte integrante dell’atmosfera della serie, con la sua storia stratificata, i suoi paesaggi che oscillano tra pianura e montagna, e quella tensione silenziosa che sembra fatta apposta per un thriller.

Una serie che porta il Friuli Venezia Giulia in prima serata

La terza stagione della serie, coprodotta da Rai Fiction e Publispei e diretta da Kiko Rosati, ha scelto di girare interamente nella regione nordorientale d’Italia. Trentotto giorni di riprese, tutti in Friuli Venezia Giulia: una scelta che non è solo logistica, ma narrativa. La regione porta con sé secoli di stratificazioni culturali — romana, longobarda, veneziana, asburgica — e quella complessità storica si adatta perfettamente al profilo psicologico che Elena Sofia Ricci costruisce nel personaggio della profiler Teresa Battaglia.

La serie è tratta dai romanzi thriller di Ilaria Tuti, scrittrice friulana che ambienta le sue storie proprio in questo territorio. Non è una coincidenza, dunque, che le riprese abbiano trovato casa qui: è un ritorno alle radici letterarie della saga, un omaggio alla geografia che ha ispirato i libri prima ancora che le telecamere.

Udine: la città che fa da cuore pulsante alle riprese

Udine è il centro gravitazionale delle riprese di questa stagione. Il capoluogo friulano offre una varietà scenografica notevole: il centro storico con piazza della Libertà, spesso definita una delle più belle piazze veneziane in terraferma, i portici del centro, il castello che domina la città dall’alto della collina. Sono ambienti che si prestano naturalmente a una narrazione che alterna momenti di indagine urbana a riflessioni più intime.

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Girare in una città come Udine significa anche avere accesso a una scala umana che molte metropoli non offrono più: strade percorribili a piedi, architetture leggibili, una luce che cambia con le stagioni in modo netto e riconoscibile. Per chi visita la città dopo aver visto la serie, il riconoscimento di certi angoli diventa parte dell’esperienza.

Aquileia e Cividale del Friuli: storia antica come scenografia

Tra le location di Teresa Battaglia – Figlia della cenere spiccano due luoghi che portano con sé millenni di storia. Aquileia, sito UNESCO, è una delle città romane meglio conservate d’Italia: la basilica patriarcale, i mosaici paleocristiani, il porto fluviale romano. In un thriller psicologico, un luogo simile aggiunge una dimensione quasi fuori dal tempo, come se i crimini si inserissero in una continuità storica di dolore e memoria.

Cividale del Friuli, anch’essa Patrimonio UNESCO per il suo Longobard in Italy, offre un’atmosfera diversa ma ugualmente densa. Il Tempietto Longobardo, il Ponte del Diavolo sul fiume Natisone, i vicoli del centro medievale: sono luoghi che sembrano custodire segreti per vocazione, perfetti per la grammatica visiva di un crime drama. Camminare oggi per Cividale con in mente le immagini della serie significa sovrapporre due livelli di lettura — quello storico e quello narrativo — in modo naturale e stimolante.

Come organizzare un viaggio sulle tracce della serie

Il Friuli Venezia Giulia non è una regione che si esaurisce in un weekend, ma è possibile costruire un itinerario di tre o quattro giorni che tocchi i principali luoghi legati alle riprese senza sacrificare la qualità dell’esperienza.

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Base a Udine: la città è ben collegata in treno da Venezia, Trieste e Milano. Da qui si raggiungono facilmente Aquileia e Cividale in meno di un’ora di auto o con i mezzi pubblici.

la città è ben collegata in treno da Venezia, Trieste e Milano. Da qui si raggiungono facilmente Aquileia e Cividale in meno di un’ora di auto o con i mezzi pubblici. Aquileia merita almeno mezza giornata, soprattutto per i mosaici della basilica e l’area archeologica.

merita almeno mezza giornata, soprattutto per i mosaici della basilica e l’area archeologica. Cividale del Friuli si visita bene in una mattinata, con tempo per una passeggiata sul Ponte del Diavolo e una sosta in centro.

si visita bene in una mattinata, con tempo per una passeggiata sul Ponte del Diavolo e una sosta in centro. Se il tempo lo consente, la regione offre anche le Dolomiti Friulane a nord e la costa adriatica a sud — paesaggi completamente diversi che arricchiscono qualsiasi itinerario.

Per chi viaggia con un interesse specifico per il film tourism, la FVG Film Commission è un riferimento utile per conoscere i luoghi che hanno ospitato produzioni cinematografiche e televisive nella regione.

Il cast e la produzione che hanno scelto questo territorio

Oltre a Elena Sofia Ricci, protagonista assoluta nei panni di Teresa Battaglia, il cast della terza stagione include Gianluca Gobbi e Giuseppe Spata. La regia di Kiko Rosati — già alla guida della seconda stagione — conferma una continuità stilistica che valorizza i paesaggi friulani senza trasformarli in cartolina. Le inquadrature sembrano cercare la tensione latente nei luoghi, quella qualità umbratile che certi angoli del Friuli Venezia Giulia sanno offrire anche nelle giornate di sole.

Vale la pena ricordare che la prima stagione era stata diretta da Carlo Carlei: il cambio di regia con Rosati ha portato un approccio visivo che si è consolidato nel tempo, con una maggiore attenzione al paesaggio come elemento narrativo attivo, non decorativo.

Visitare i luoghi dove è stata girata Figlia della cenere non significa inseguire una fiction, ma scoprire una regione che ha molto da offrire al di là dello schermo — e che, proprio grazie alla serie, sta raggiungendo un pubblico nuovo, curioso di capire dove finisce la storia raccontata e dove comincia quella vera.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.