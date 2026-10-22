Ci sono posti che funzionano bene in qualsiasi stagione, e poi ci sono posti che in autunno diventano qualcosa di completamente diverso. Il Parco Nazionale dei Laghi di Plitvice, in Croazia, appartiene decisamente alla seconda categoria. Visitarlo quando le foreste che lo circondano iniziano a bruciare di rosso, arancio e giallo — e quei colori si riflettono nei 16 laghi cristallini del parco — è un’esperienza visiva che difficilmente si dimentica. I laghi di Plitvice in autunno mostrano una versione di sé stessi che le fotografie estive, per quanto belle, non riescono a restituire appieno.

Perché l’autunno cambia tutto a Plitvice

In estate, il parco è uno dei luoghi più visitati dell’intera regione adriatica. Le passerelle di legno che attraversano i bacini si riempiono di persone, le prenotazioni vanno a esaurimento rapidamente, e l’atmosfera — pur restando scenograficamente notevole — risente della pressione turistica. Con settembre e poi ottobre, il ritmo cambia. Le giornate si accorciano, le temperature scendono a livelli confortevoli per camminare, e la luce del mattino assume quella qualità bassa e dorata che i fotografi inseguono per mesi.

Ma la vera trasformazione è nelle foreste. Il parco è circondato da boschi misti di faggi, aceri e carpini che, tra la fine di settembre e i primi di novembre, si tingono di tonalità che vanno dall’oro intenso al bordeaux. Quando queste chiome variopinte si specchiano nelle acque ferme dei laghi, il risultato è uno di quei paesaggi che sembrano costruiti apposta per essere contemplati — non per essere attraversati di corsa.

Le passerelle di legno: il cuore del parco

Il sistema di visita del Parco Nazionale dei Laghi di Plitvice si basa su una rete di passerelle di legno che collegano i diversi bacini, permettendo di camminare letteralmente sull’acqua, a pochi centimetri dalla superficie. In autunno, queste strutture diventano ancora più fotogeniche: le foglie cadute si posano sul legno bagnato, le cascate che collegano un lago all’altro scorrono con portate generose dopo le piogge settembrine, e il silenzio — interrotto solo dal rumore dell’acqua — è molto più presente rispetto ai mesi estivi.

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Il parco si divide tradizionalmente in due aree principali: i laghi superiori e i laghi inferiori. I laghi inferiori sono in genere più spettacolari dal punto di vista delle cascate e delle pareti rocciose, mentre quelli superiori offrono panorami più ampi e una vegetazione che in autunno esplode in modo particolarmente scenografico. Dedicare almeno una giornata intera — meglio due se possibile — consente di esplorare entrambe le zone senza fretta.

Quando andare: le settimane migliori per il foliage

Il picco del colore autunnale a Plitvice si concentra generalmente tra la seconda metà di ottobre e i primi giorni di novembre, anche se le variazioni climatiche annuali possono anticipare o posticipare il momento di massima intensità cromatica. Fine ottobre è spesso il periodo più bilanciato: le foglie sono ancora sugli alberi, le temperature sono fresche ma non proibitive, e la luce è quella giusta per godersi le riflessioni sull’acqua.

Settembre è un’alternativa valida per chi vuole evitare il freddo e preferisce giornate ancora abbastanza lunghe. Il foliage è meno avanzato, ma il parco è già meno affollato rispetto all’estate, e i colori iniziano a comparire ai bordi dei boschi. Novembre, invece, porta con sé il rischio di piogge frequenti e nebbia, ma anche un’atmosfera più raccolta e quasi surreale, con le cascate che aumentano di portata e la foschia che si insinua tra le chiome spoglie.

Come organizzare la visita in modo pratico

Il parco è accessibile da diverse città croate: da Zagabria si raggiunge in circa due ore di auto, mentre da Spalato il tragitto è più lungo, intorno alle tre ore. Esistono anche collegamenti in autobus da entrambe le città, il che rende Plitvice una tappa praticabile anche per chi viaggia senza mezzo proprio.

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L’ingresso al parco è a pagamento e varia in base alla stagione: in autunno i prezzi sono generalmente inferiori rispetto al picco estivo. È consigliabile acquistare i biglietti sul sito ufficiale del Parco Nazionale dei Laghi di Plitvice con anticipo, soprattutto nei weekend di ottobre, che restano molto frequentati nonostante la fine della stagione principale.

Per chi vuole godersi il parco nelle ore migliori — all’alba o nel tardo pomeriggio, quando la luce è più bella e i visitatori meno numerosi — pernottare nelle vicinanze è la scelta più intelligente. Ci sono strutture ricettive sia all’interno del parco stesso sia nei paesi limitrofi.

Partire presto: le prime ore del mattino offrono luce migliore e meno folla sulle passerelle.

le prime ore del mattino offrono luce migliore e meno folla sulle passerelle. Abbigliamento a strati: le temperature autunnali a Plitvice possono essere fresche al mattino e più miti nel pomeriggio.

le temperature autunnali a Plitvice possono essere fresche al mattino e più miti nel pomeriggio. Scarpe impermeabili: le passerelle possono essere scivolose con le foglie bagnate.

le passerelle possono essere scivolose con le foglie bagnate. Batteria extra per la fotocamera: il freddo scarica le batterie più velocemente, e le occasioni fotografiche non mancano.

Cosa rende Plitvice diverso dagli altri parchi europei

Ci sono molti parchi naturali in Europa con laghi, foreste e cascate. Quello che distingue i laghi di Plitvice in autunno è la combinazione di elementi che raramente si trovano insieme: l’acqua ha una trasparenza che permette di vedere il fondo anche a profondità considerevoli, i colori dell’autunno si moltiplicano per riflessione, e le cascate che collegano i diversi livelli del sistema lacustre creano una continuità visiva e sonora unica. Il parco è Patrimonio dell’Umanità UNESCO dal 1979, riconoscimento che ne certifica il valore eccezionale a livello globale.

Non è un posto adatto a chi cerca comodità o mondanità. È un parco naturale, con tutte le implicazioni del caso: sentieri che richiedono attenzione, meteo che può cambiare rapidamente, e una natura che non è stata addomesticata per compiacere il visitatore. Ed è proprio questo — quella sensazione di trovarsi davanti a qualcosa di non costruito, di non controllato — che rende la visita in autunno così memorabile. Plitvice non ha bisogno di essere abbellita dalla stagione: l’autunno si limita ad aggiungere un capitolo in più a una storia che si racconta da sola.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.