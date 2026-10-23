C’è un treno che fischia nel cuore della Romania come se il tempo si fosse fermato a novant’anni fa. Parte da Vișeu de Sus, una cittadina del Maramureș, e si addentra lentamente nella Valle del Vaser tra boschi di faggio e abete, torrenti che scorrono veloci tra i sassi e montagne che non chiedono permesso. Il treno a vapore Mocănița di Vișeu de Sus non è una ricostruzione museale né un’attrazione costruita per i turisti: è una ferrovia che funziona davvero, che trasporta ancora legname verso le segherie della città e che, quasi per contrasto, porta i viaggiatori in uno degli angoli più autentici e meno frequentati dell’Europa orientale.

Una ferrovia nata per il legname, non per il turismo

La Mocănița — termine romeno che indica i treni a scartamento ridotto tipici delle aree montane — fu costruita nel 1932 con uno scopo preciso: estrarre il legname dalla Valle del Vaser e portarlo a valle verso le industrie del legno di Vișeu de Sus. Non c’era nessuna vocazione turistica, nessun progetto di valorizzazione del paesaggio. Solo una necessità economica e una soluzione ingegneristica in un territorio difficile da attraversare.

Quello che rende questo treno straordinario, oggi, è che quella funzione non è mai venuta meno. La Mocănița trasporta ancora tronchi per le segherie locali, il che la rende una delle ultime ferrovie a vapore pienamente operative d’Europa. Non è un reperto da conservare sotto una teca: lavora, consuma carbone, fischia, fuma. E i turisti salgono a bordo sapendo che condividono i binari con una tradizione industriale ancora viva.

Il percorso: 21 km dentro la Valle del Vaser

Il viaggio turistico copre circa 21 chilometri di binario a scartamento ridotto, fino alla stazione di Paltin, situata al chilometro 21,6 della linea. La ferrovia totale si estende per 46 chilometri complessivi, ma il tratto aperto ai passeggeri è quello che attraversa la parte più spettacolare della valle, dove la natura è fitta e il paesaggio cambia continuamente.

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Il convoglio procede lentamente — ed è proprio questa lentezza il punto. Non si tratta di un trasferimento, ma di un’immersione progressiva in un ambiente che si trasforma chilometro dopo chilometro: le case di Vișeu de Sus lasciano spazio ai primi boschi, poi la vegetazione si infittisce, il torrente Vaser si fa sentire più forte, le montagne si avvicinano. Non ci sono strade parallele, non ci sono villaggi lungo il tracciato. Solo il treno, la valle e il rumore ritmico delle ruote sui binari.

Il viaggio di andata e ritorno dura circa sei ore, pause incluse. Non è un’escursione rapida: bisogna mettere in conto un’intera giornata, e sarebbe un errore non farlo. Le soste lungo il percorso permettono di scendere, camminare, osservare il paesaggio da vicino e capire perché questo angolo del Maramureș ha una sua identità così netta.

Cosa aspettarsi a bordo e lungo il percorso

I vagoni non sono lussuosi. Le panche in legno, l’odore del carbone, il vapore che avvolge la locomotiva nelle mattine più fresche: tutto contribuisce a un’atmosfera che non ha bisogno di essere costruita artificialmente. L’autenticità della Mocănița sta proprio nella sua imperfezione: non è un treno storico restaurato per sembrare d’epoca, è un treno d’epoca che non ha mai smesso di essere se stesso.

Lungo la Valle del Vaser si incontrano piccoli insediamenti di boscaioli, ponti in legno che attraversano il torrente e tratti dove la vegetazione è così densa da filtrare la luce in modo quasi teatrale. In autunno, quando i faggi virano al rosso e all’arancione, il paesaggio diventa particolarmente intenso. In estate la valle è verde e fresca, ideale per chi vuole sfuggire al caldo delle città. Anche la primavera ha il suo carattere, con la neve ancora presente sulle cime più alte mentre i fondovalle si svegliano.

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Come raggiungere Vișeu de Sus e quando andarci

Vișeu de Sus si trova nel nord-ovest della Romania, nella regione del Maramureș, vicino al confine con l’Ucraina. Non è una destinazione di facile accesso con i mezzi pubblici internazionali, e questo contribuisce a mantenerla fuori dai circuiti di massa. Chi arriva in aereo può atterrare a Cluj-Napoca o a Baia Mare e proseguire via terra: le distanze sono significative, ma il Maramureș è una regione che merita un viaggio dedicato, non una tappa frettolosa.

Chi pianifica un itinerario in Romania può combinare la Mocănița con le chiese in legno del Maramureș, alcune delle quali riconosciute come patrimonio UNESCO, e con i villaggi della zona dove le tradizioni rurali sono ancora parte della vita quotidiana, non uno spettacolo per visitatori.

La stagione migliore dipende dalle preferenze: l’estate garantisce giornate lunghe e clima mite, l’autunno offre colori straordinari ma richiede abbigliamento adeguato, la primavera è meno frequentata e ha un fascino grezzo che non dispiace. L’inverno è sconsigliato per chi non è abituato alle condizioni montane, ma per i viaggiatori esperti può regalare scenari di neve e nebbia di rara bellezza.

Quello che la Mocănița offre, in qualunque stagione, è qualcosa che si trova sempre più raramente: un’esperienza di viaggio che non è stata progettata per essere un’esperienza di viaggio. È un treno che ha continuato a fare il suo lavoro per quasi un secolo, e che oggi, quasi per caso, è diventato uno dei motivi più convincenti per prendere un volo verso la Romania e spingersi fino a un angolo di Maramureș che la maggior parte dei turisti europei non ha ancora trovato.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.