Il caffè è una delle bevande più amate e consumate a livello globale, non solo per il suo sapore avvolgente, ma anche per il suo effetto energizzante.

Ogni giorno, miliardi di persone si concedono una tazza di caffè per affrontare le sfide quotidiane. Tuttavia, recenti studi hanno dimostrato che il caffè offre numerosi benefici per la salute, contribuendo persino a prolungare la vita di circa due anni per chi lo consuma regolarmente.

Negli ultimi anni, la ricerca ha messo in luce il legame tra il consumo di caffè e la salute. Secondo un articolo di Today.it, i bevitori abituali di caffè presentano tassi più bassi di infarto, ictus e malattie neurodegenerative come il morbo di Alzheimer. Inoltre, studi scientifici hanno evidenziato che la caffeina stimola la termogenesi e l’ossidazione dei grassi, riducendo il rischio di malattie metaboliche come il diabete di tipo 2 e l’obesità.

La nuova ricerca dell’Università di Coimbra

Un recente studio effettuato dai ricercatori dell’Università di Coimbra ha analizzato 85 studi condotti su centinaia di migliaia di persone in tutto il mondo, esaminando i tassi di mortalità e le abitudini alimentari legate al consumo di caffè. I risultati hanno mostrato che un consumo moderato di caffè, circa tre tazze al giorno, è associato a una vita più lunga di circa 1,84 anni e a una maggiore qualità di vita.

Sebbene il caffè offra numerosi benefici, è fondamentale non esagerare. Un consumo eccessivo può portare a effetti indesiderati come ansia, battito cardiaco accelerato e disturbi gastrointestinali. L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) raccomanda di non superare le 4 tazze di caffè al giorno, equivalenti a circa 400 mg di caffeina per gli adulti in buona salute. Per le donne in gravidanza o in allattamento, il limite dovrebbe essere ridotto a 200 mg al giorno.

La scienza continua a esplorare il potenziale del caffè come alleato per la salute e il benessere. Nonostante i progressi nella comprensione dei suoi benefici, molte domande rimangono aperte. Ad esempio, quali sono le modalità esatte con cui il caffè interagisce con i vari meccanismi biologici? La ricerca futura aiuterà a chiarire questi aspetti, fornendo ulteriori informazioni su come integrare il caffè in una dieta equilibrata per massimizzare i benefici per la salute.

Il caffè non è solo una bevanda per iniziare la giornata, ma un potenziale alleato per una vita più lunga e sana. Con moderazione, può essere un’aggiunta preziosa al proprio stile di vita, contribuendo a un invecchiamento sano e alla salvaguardia della salute.