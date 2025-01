Se hai sempre mal di testa, lo sai che puoi farlo passare in un attimo con il trucco dell’acqua: è fenomenale.

Tra cellulari, traffico, clacson e stress per ogni singola cosa – anche quella all’apparenza più banale e insignificante – il mal di testa non solo è diventato uno dei malanni più comuni e fastidiosi, ma è anche all’ordine del giorno, tant’è che può colpire chiunque e in qualsiasi momento della giornata, senza differenza di età e sesso. Alle volte è solo un lieve fastidio, che scompare nel giro di pochi minuti va detto, delle altre invece è un dolore debilitante che può durare anche per diverse ore.

Seppur banale però, il mal di testa comunque non va sottovalutato proprio perché può essere anche indicatore di alcune pericolose patologie; e anche se le cause scatenanti sono numerose e spesso difficili da identificare senza un’accurata analisi delle abitudini di ognuno di noi, in alcuni casi può avere un’origine legata alla tensione muscolare accumulata soprattutto nella zona della nuca, delle spalle e del collo, condizione spesso legata al lavoro e allo stress.

A quest’ultimo fattore si possono aggiungere poi anche elementi più complessi, come gli stati alterati dovuti a disidratazione, raffreddore o disturbi del sonno. Non vanno ignorate neanche le fluttuazioni ormonali legate anche all’alimentazione: alimenti come il vino rosso e il glutammato infatti, si configurano come i principali colpevoli. E ancora, anche la predisposizione genetica può essere purtroppo un fattore da considerare, così come la presenza di patologie legate alla pressione sanguigna o al cervello.

Rimedi naturali per alleviare il mal di testa: tutto sul trucco dell’acqua

Come dicevamo prima, il mal di testa è una condizione così diffusa e conosciuta, che un po’ tutti abbiamo sviluppato una “naturale reazione” alla sua comparsa. Molti, per esempio, prediligono l’utilizzo di antidolorifici per alleviare i disturbi causati dal dolore, grazie anche ai diversi farmaci specializzati in commercio. Fortunatamente però, esistono metodi naturali che possono portare sollievo senza dover ricorrere ai farmaci.

In tal ottica, uno dei rimedi più semplici ed efficaci è proprio bere acqua, una soluzione tanto efficace quanto essenziale, legata alle funzioni biologiche. Specialmente quando il mal di testa è causato da disidratazione, infatti, bere un paio di bicchieri d’acqua può fare miracoli. Rilassarsi in un ambiente tranquillo, lontano da luci intense e rumori, può favorire la guarigione, preferendo bere con calma da un bicchiere alto, magari in balcone. Sfruttando sempre l’acqua, ma sotto altre forme, si può applicare una borsa di ghiaccio sulla fronte per ridurre la pressione sul lobo frontale.

In caso di emicrania invece, anche tecniche di rilassamento e di respirazione profonda possono ridurre significativamente l’intensità del dolore, permettendo di stare quasi subito meglio. Ma non solo. Evitare pure di rimanere per troppo tempo davanti a uno schermo – come pc o cellulare per intenderci – o esporsi a odori forti o pungenti può fare la differenza, specialmente nei soggetti più sensibili. Oltre a questi rimedi però, è importante prestare attenzione ai segnali che ci manda il nostro corpo, per comprendere quali sono le possibili cause scatenanti: se i mal di testa diventano troppo frequenti o intensi, è sempre meglio consultare un medico per escludere patologie più gravi.