L’annuncio dell’attuale amministrazione statunitense di una possibile uscita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità sta creando preoccupazioni globali. La decisione di Donald Trump, che ha firmato un ordine esecutivo in tal senso, potrebbe cambiare radicalmente il panorama della salute pubblica internazionale. Gli Stati Uniti, infatti, sono il primo finanziatore dell’Oms, contribuendo con quasi 1 miliardo di dollari in un biennio e le ripercussioni di una tale scelta sarebbero enormi, non solo per l’agenzia, ma anche per le nazioni che si avvalgono dei suoi interventi.

Il contributo americano all’Organizzazione Mondiale della Sanità

Il budget dell’Oms per gli anni 2024-2025 ammonta a 6,5 miliardi di dollari, dove il contributo statunitense rappresenta quasi il 15% del totale. Questa cifra, suddivisa in 260 milioni di dollari di contributi fissi