L’ospedale “Carlo Urbani” di Jesi è stato premiato con il “Bollino azzurro 2025” dalla Fondazione Onda ETS, un riconoscimento importante che celebra l’eccellenza nell’offerta di servizi sanitari. Questo premio è stato attribuito all’unità operativa di urologia per l’ottimo programma di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle patologie uro-andrologiche, con particolare attenzione al trattamento del tumore alla prostata. Questo traguardo segue la “menzione speciale” ricevuta nella scorsa edizione, confermando la qualità del servizio offerto.

Unità operativa di urologia: un percorso virtuoso

La struttura di urologia dell’ospedale di Jesi, diretta dal dottor Giuseppe Sortino, si distingue per la sua capacità di collaborare con altre unità operative, creando una rete multidisciplinare efficace. Questo approccio sinergico permette di fornire un servizio di alta qualità in grado di soddisfare le diverse esigenze dei pazienti. La Direzione Strategica Aziendale della AST Ancona ha espresso grande soddisfazione per questo riconoscimento, sottolineando quanto sia fondamentale il lavoro di ogni membro del personale sanitario impegnato in questo progetto.

L’unità operativa si dedica a un’ampia gamma di servizi, dalla prevenzione alla riabilitazione, includendo tutte le fasi del percorso di cura. L’approccio multidisciplinare è essenziale, poiché coinvolge diversi specialisti che collaborano attivamente per migliorare i risultati per i pazienti. In questo modo, il reparto di urologia può garantire un’assistenza personalizzata e continua, rispondendo alle varie necessità riferite dalle persone in cura.

Tecniche innovative nel trattamento del carcinoma prostatico

Il reparto di urologia di Jesi è particolarmente rinomato per il suo metodo di trattamento mini-invasivo, specialmente per ciò che concerne il carcinoma prostatico. La scelta di un approccio chirurgico videolaparoscopico consente di ridurre il dolore post-operatorio e favorire una ripresa più rapida delle normali attività quotidiane per i pazienti operati. Questo metodo, rispetto alla tradizionale chirurgia open, offre molteplici vantaggi, inclusi risultati estetici migliori che impattano positivamente sul benessere psicologico dei pazienti.

La nota dell’AST evidenzia come la formazione di un’équipe composta da vari specialisti – tra cui oncologi, radiologi, fisiatri e sessuologi – giochi un ruolo cruciale nel percorso di cura. Grazie a una gestione coordinata, i pazienti ricevono supporto sia durante la fase pre-operatoria che dopo l’intervento, tracciando un cammino di convalescenza e monitoraggio personalizzato in ogni fase del loro trattamento. Questo approccio integrato costituisce un punto di forza dell’ospedale di Jesi, ponendo l’unità di urologia tra le eccellenze della sanità marchigiana.

Riconoscimenti e impegno per la salute pubblica

Il “Bollino azzurro” rappresenta più di un semplice premio; è una convalida degli alti standard di cura e assistenza raggiunti nelle strutture sanitarie delle Marche. Filippo Saltamartini, Vice Presidente della Giunta e Assessore alla Sanità della Regione Marche, ha rimarcato l’importanza di questo riconoscimento, che attesta l’impegno costante nell’affrontare le esigenze sanitarie dei cittadini. La Regione si impegna a mettere a disposizione tecnologie avanzate e personale altamente qualificato, assicurando un livello di assistenza sempre migliore.

L’ospedale “Carlo Urbani” continua a essere un punto di riferimento per la salute nella propria area, confermando la propria vocazione a offrire servizi di eccellenza. Con questo riconoscimento, si segnala non solo l’abilità dell’unità di urologia, ma anche l’attenzione dell’intero sistema sanitario marchigiano nel garantire le migliori forme di cura e assistenza.