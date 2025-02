È la foresta più antica sulla Terra, affascina con acque brillanti e natura selvaggia: dove si trova e come raggiungerla.

Per vivere un’esperienza davvero unica bisogna visitare questa foresta incontaminata, antica e affascinante. Si trova in Thailandia, un paese ricco di biodiversità e bellezze naturali, che va oltre le sue famose spiagge e templi. Tra le meraviglie più affascinanti si trova il Parco Nazionale di Khao Sok, un’area protetta che ospita una delle foreste pluviali più antiche del mondo. Con una superficie di 739 km², Khao Sok è un vero e proprio tesoro di flora e fauna, laghi cristallini e imponenti formazioni rocciose che incantano ogni visitatore.

Un’esperienza indimenticabile al Parco Nazionale di Khao Sok

Il cuore del Parco Nazionale di Khao Sok è rappresentato dal Lago Cheow Lan, un lago artificiale di straordinaria bellezza, circondato da affascinanti formazioni carsiche. Le escursioni al lago possono essere organizzate tramite le strutture ricettive nel Khao Sok Village. Si possono fare escursioni nella natura intorno al lago, birdwatching, safari all’alba, visite a grotte nascoste.

Le case galleggianti sul lago offrono un’esperienza unica di contatto con la natura, con opzioni che variano in termini di comfort. È interessante notare che il parco rimane aperto anche durante la stagione dei monsoni, permettendo di effettuare escursioni anche in caso di pioggia.

Uno degli aspetti più affascinanti di Khao Sok è la possibilità di immergersi completamente nella natura. I percorsi di trekking offrono l’opportunità di scoprire la flora e la fauna uniche della foresta pluviale. È consigliabile portare con sé scarpe adatte, poiché molte escursioni prevedono la visita a cascate e corsi d’acqua.

Dopo una notte trascorsa nelle case galleggianti, i visitatori possono svegliarsi prima dell’alba per osservare il sorgere del sole mentre navigano sulle acque tranquille del lago. Questa attività offre non solo una vista mozzafiato, ma anche l’opportunità di avvistare animali come elefanti, scimmie e vari uccelli.

Il tramonto sul lago Cheow Lan è un momento magico, con i raggi del sole che illuminano le formazioni rocciose e creano riflessi incantevoli sulle acque, rendendo l’esperienza indimenticabile.

Khao Sok non è solo una meta per gli amanti della natura, ma un vero e proprio paradiso per chi cerca avventure indimenticabili in un contesto naturale unico. La sua bellezza selvaggia e la varietà di esperienze offerte rendono questo parco un luogo da esplorare e scoprire, lasciando un’impronta indelebile nel cuore di ogni visitatore.

Come Arrivare al Parco Nazionale di Khao Sok

Situato nella provincia di Surat Thani, nel sud della Thailandia, il Parco Nazionale di Khao Sok è facilmente raggiungibile da diverse località. Per arrivare al parco, ci sono diverse opzioni di trasporto:

In Aereo : Volare direttamente all’Aeroporto di Surat Thani da Bangkok e proseguire in autobus o taxi.

: Volare direttamente all’Aeroporto di Surat Thani da Bangkok e proseguire in autobus o taxi. In Treno : Prendere un treno dalla stazione di Hua Lamphong a Bangkok fino a Surat Thani, e poi proseguire in autobus o taxi.

: Prendere un treno dalla stazione di Hua Lamphong a Bangkok fino a Surat Thani, e poi proseguire in autobus o taxi. In Autobus: Numerosi autobus giornalieri collegano Bangkok, Krabi e Phuket con Khao Sok, rendendo il viaggio accessibile e conveniente.

Il punto di partenza ideale per esplorare il Parco Nazionale è Khao Sok Village, noto anche come Klong Sok, che offre una vasta scelta di alloggi, ristoranti e negozi.