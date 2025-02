Una crociera nel Mediterraneo a basso costo: è possibile, ecco l’occasione giusta, con un prezzo davvero imbattibile.

Immagina di solcare le acque blu cristalline del Mediterraneo, immerso in un’atmosfera di relax e avventura. La crociera che stiamo per descriverti non è solo un viaggio, ma un’esperienza che rimarrà nel cuore di chi avrà la fortuna di parteciparvi. A partire da giugno 2025, avrai l’opportunità di imbarcarti sulla Costa Fascinosa per un’avventura indimenticabile che toccherà luoghi storici, culturali e gastronomici. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questo affascinante itinerario.

L’offerta per una crociera da sogno

La crociera inizia a Palermo, il capoluogo della Sicilia, una città che è un vero e proprio scrigno di storia e cultura. La sua architettura, che spazia dalle influenze arabe a quelle normanne, crea un’atmosfera unica che attrae visitatori da tutto il mondo. Il porto di Palermo, uno dei più importanti d’Italia, rappresenta il punto di partenza ideale per una crociera nel Mediterraneo.

Il 4 giugno 2025, i passeggeri si imbarcheranno sulla Costa Fascinosa alle 18:00. Ma prima di salpare, vale la pena esplorare la città. Ecco alcuni punti salienti da non perdere il mercato di Ballarò, un mercato vivace che offre un’esperienza autentica della cultura siciliana e il mercato del Capo, un altro mercato ricco di colori e sapori, dove assaporare i tipici arancini, cannoli e panini con le panelle.

La sera, a bordo della nave, gli ospiti possono iniziare a familiarizzare con i numerosi servizi a disposizione: ristoranti gourmet, piscine, teatri e un centro benessere completo di sauna e trattamenti di bellezza. Gli spettacoli teatrali di alta qualità e le attività per tutte le età garantiscono che ogni passeggero possa trovare qualcosa di interessante da fare durante la crociera.

Il giorno successivo, 5 giugno, la Costa Fascinosa attraccherà a Tunisi, la capitale della Tunisia. Qui, i passeggeri potranno approfittare di un’escursione al famoso sito archeologico di Cartagine, patrimonio dell’umanità dell’UNESCO. Questo sito, un tempo una delle città più potenti del Mediterraneo, offre una vista affascinante sui resti delle antiche ville romane e dei templi fenici.

Dopo una giornata di esplorazione, i passeggeri possono tornare a bordo della nave per rilassarsi e gustare una cena preparata da chef di fama, assaporando piatti della tradizione siciliana e tunisina.

Il 6 giugno, la Costa Fascinosa farà tappa a La Valletta, la capitale di Malta. Questa città fortificata è un vero e proprio gioiello del Mediterraneo, con strade acciottolate e una storia ricca di eventi. La Concattedrale di San Giovanni, un capolavoro del barocco, è una delle principali attrazioni e merita sicuramente una visita.

Dopo una giornata ricca di cultura e storia, i passeggeri torneranno sulla nave per godere di una delle tante serate di intrattenimento offerte a bordo. Che si tratti di un musical, di uno spettacolo di danza o di una serata di giochi, la Costa Fascinosa offre sempre qualcosa di emozionante.

La crociera si concluderà il 7 giugno con lo sbarco a Catania, un’altra gemma siciliana. Questa città, famosa per la sua architettura barocca e per la vista sull’Etna, offre un mix affascinante di bellezze naturali e storia.

Questa crociera di 3 notti a bordo della Costa Fascinosa offre un mix perfetto di relax, avventura e scoperta, con un prezzo a partire da 449 € per persona. Questo rappresenta un’opzione accessibile per chi desidera vivere un’esperienza indimenticabile nel cuore del Mediterraneo.