Sanremo, affascinante località della Riviera Ligure, è celebre non solo per il suo clima mite e le sue spiagge incantevoli, ma anche per il prestigioso Festival della Canzone Italiana che ogni anno attira migliaia di visitatori. Oltre alla musica, la città offre una varietà di attrazioni storiche, culturali e culinarie che la rendono una meta ideale per una visita. In questo articolo, esploreremo cosa vedere, dove mangiare e come trascorrere le serate nella città dei fiori.

Sanremo: cosa vedere, dove mangiare e cosa fare la sera

Cattedrale di San Siro: la Cattedrale di San Siro è un importante esempio di architettura romanica ligure e risale all’811 d.C. Situata nel centro storico, questo straordinario edificio religioso è caratterizzato da due porte laterali decorate con bassorilievi. All’interno, i visitatori possono ammirare un crocifisso nero e una statua della Madonna del Rosario, entrambi di grande valore artistico e spirituale.

Chiesa Russa Ortodossa: un’altra attrazione imperdibile è la Chiesa Russa Ortodossa, costruita all’inizio del ‘900 per la comunità russa che si era stabilita a Sanremo. La sua architettura distintiva, con le tipiche cupole colorate, la rende unica nel panorama architettonico locale.

Santuario della Madonna della Costa: situato su un colle che domina la città, il Santuario della Madonna della Costa è un luogo di pellegrinaggio noto per la sua festività delle catene. La facciata barocca del santuario, adornata da statue di santi, è un richiamo per molti visitatori.

Museo Civico di Sanremo: il Museo Civico, ospitato nel Palazzo Borea d’Olmo, è un tesoro di arte e storia. La sezione archeologica presenta reperti che raccontano la storia della Liguria, mentre la pinacoteca offre opere di artisti dal ‘600 fino a oggi.

Villa Nobel: Villa Nobel è famosa per essere stata la residenza di Alfred Nobel, l’inventore della dinamite. Questa elegante villa in stile moresco ospita un museo dedicato alla vita e alle opere di Nobel.

Casinò di Sanremo: il Casinò di Sanremo, una delle più antiche case da gioco d’Italia, è un’icona della vita mondana locale. Inaugurato nel 1905, l’edificio in stile liberty è un luogo affascinante dove si possono provare giochi da tavolo e slot machine.

Teatro Ariston: il Teatro Ariston è il palcoscenico del Festival della Canzone Italiana. Con una capienza di circa 2000 posti, questo teatro è un luogo di grande importanza per la musica italiana.

Giardini Regina Elena: i Giardini Regina Elena sono un bellissimo parco pubblico dove è possibile rilassarsi e godere di una vista panoramica sulla città.

Passeggiata dell’Imperatrice: la Passeggiata dell’Imperatrice, lungo il lungomare di Sanremo, è un percorso incantevole adornato da palme e panchine.

Spiaggia dei Tre Ponti e altre Spiagge: Sanremo offre anche diverse spiagge, tra cui la Spiaggia dei Tre Ponti, nota per i suoi ciottoli e scogli.

Casa e Collezione Laura (Villa San Luca): situata a Ospedaletti, Villa San Luca è un vero e proprio museo di arte applicata, con oltre 6000 pezzi di antiquariato.

Dove mangiare a Sanremo

Sanremo offre una varietà di ristoranti e trattorie dove è possibile gustare piatti tipici della cucina ligure. Ecco alcune delle migliori opzioni:

Chez Antoine : Famoso per la sua pizza al metro e piatti a base di pesce. Prezzo medio €20,00.

: Famoso per la sua pizza al metro e piatti a base di pesce. Prezzo medio €20,00. La Vita è Bella : Ristorante che rivisita la cucina mediterranea. Prezzo medio €32,00.

: Ristorante che rivisita la cucina mediterranea. Prezzo medio €32,00. Cantine Sanremesi : Locale che propone piatti tipici liguri. Prezzo medio €20,00.

: Locale che propone piatti tipici liguri. Prezzo medio €20,00. Ristorante Il Molo : Specializzato in pesce fresco con vista sul mare. Prezzo medio €35,00.

: Specializzato in pesce fresco con vista sul mare. Prezzo medio €35,00. Osteria Camelot: Angolo accogliente per assaporare cucina ligure casereccia. Prezzo medio €25,00.

La vita notturna di Sanremo è vivace e variegata. Le aree principali della movida si trovano lungo il lungomare, dove si possono trovare locali di ogni tipo, dai bar informali ai ristoranti eleganti.

Club Eagles : Discoteca alternativa con musica balcanica.

: Discoteca alternativa con musica balcanica. Bar Pico de Gallo : Cocktail bar sulla spiaggia con drink creativi.

: Cocktail bar sulla spiaggia con drink creativi. Victory Morgana Bay : Elegante ristobar con happy hour.

: Elegante ristobar con happy hour. Bay Club : Discoteca considerata una delle più belle della Riviera Ligure.

: Discoteca considerata una delle più belle della Riviera Ligure. La Gintoneria: Luogo ideale per gli amanti del gin, con oltre 50 varietà disponibili.

Sanremo è ben collegata con gli aeroporti di Nizza e Genova, e dispone di buone opzioni di trasporto pubblico. La città è facilmente percorribile a piedi, e molte delle attrazioni principali si trovano a breve distanza l’una dall’altra. Per chi arriva in auto, ci sono diversi parcheggi sia gratuiti che a pagamento, ed è consigliabile prenotare in anticipo durante l’alta stagione.

Sanremo è una destinazione che offre un mix perfetto di cultura, gastronomia e divertimento, rendendola un luogo ideale per una visita, sia che si tratti di una fuga romantica, di una gita in famiglia o di un viaggio tra amici. Non resta che prepararsi a scoprire i tesori di questa splendida città ligure.