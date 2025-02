Panorama mozzafiato: questo luogo con il suo splendido lungomare è affascinante soprattutto per chi ama scattare bellissime foto.

Situata nella splendida provincia di Ascoli Piceno, si trova una delle gemme della Riviera delle Palme, dove il mare, la storia e la tradizione culinaria si fondono in un’esperienza indimenticabile. Che si tratti di una gita estiva o di un weekend invernale, questa cittadina marittima è in grado di affascinare i visitatori in ogni stagione dell’anno.A ndiamo attraverso un itinerario ricco di scoperte, da incantevoli passeggiate lungo il mare a piatti tipici che raccontano la storia della tradizione marinara locale di San Benedetto del Tronto.

Cosa vedere a San Benedetto del Tronto: un itinerario

Iniziamo il nostro weekend con una passeggiata lungo la famosa Riviera delle Palme, caratterizzata da una comoda pista ciclabile che si estende per diversi chilometri. Questo percorso costiero non solo regala una vista mozzafiato sul mare, ma attraversa anche dieci giardini tematici, ognuno con caratteristiche uniche.

Immaginate di pedalare tra il Giardino delle Rose: colmo di colori vivaci e fragranze inebrianti, il Giardino delle Palme: dove palme esotiche creano un’atmosfera tropicale, il Giardino della Macchia Mediterranea e il Giardino dei Bambini.

La spiaggia di San Benedetto del Tronto è un altro dei suoi punti di forza per la qualità delle acque e dei servizi offerti. Qui, la sabbia fine e dorata si estende per chilometri, rendendo questa località ideale per famiglie, sportivi e chi cerca relax. L’acqua è poco profonda, perfetta per i bambini che possono giocare in sicurezza. Le scogliere che punteggiano la costa sono raggiungibili a nuoto e offrono un’esperienza di immersione nella natura.

Proseguendo verso il molo sud, troverete il MAM, il Museo d’Arte sul Mare, una vera e propria galleria a cielo aperto che si affaccia sull’Adriatico. Questa passeggiata artistica, lunga oltre un chilometro, ospita 135 sculture e 10 murales realizzati da artisti di fama internazionale.

Non si può visitare San Benedetto del Tronto senza fare tappa al Mercato Ittico. Qui, i pescatori scaricano il pesce fresco appena pescato, mentre le donne continuano a lavorare le reti, mantenendo viva una tradizione che affonda le radici nel passato.

Dopo un pranzo delizioso, dirigetevi verso il molo nord per visitare il Museo del Mare. Questo museo offre una panoramica completa sulla vita marina e sulla storia della pesca nella zona. Attraverso acquari, reperti archeologici e anfore antiche, potrete scoprire le meraviglie del mare Adriatico e la sua importanza nel passato della comunità sambenedettese.

Dopo una giornata ricca di esperienze, è tempo di dedicarsi allo shopping. Il centro di San Benedetto del Tronto è un vero e proprio salotto cittadino, con negozi di ogni genere, boutique e caffè accoglienti. La fontana della rotonda Giorgini è il punto di riferimento centrale, dove i visitatori possono passeggiare e godere dell’atmosfera vivace.

La vostra visita a San Benedetto del Tronto non può concludersi senza un’ultima tappa nel Paese Alto, il centro storico della città. Qui, le strade acciottolate e le antiche chiese raccontano storie di un passato ricco di cultura e tradizione. La Torre dei Gualtieri, con la sua pianta esagonale unica, offre una vista panoramica sulla città e sul mare.