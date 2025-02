Se state pianificando una vacanza in Sicilia e desiderate scoprire luoghi incantevoli, non perdete l’opportunità di visitare questo luogo.

Se state pianificando una vacanza in Sicilia e desiderate scoprire luoghi incantevoli, non potete perdere l’opportunità di visitare questo luogo, un affascinante borgo situato a pochi chilometri da Taormina. Questo piccolo gioiello, inserito nel circuito dei “Borghi più belli d’Italia”, è un tesoro da esplorare che offre una combinazione unica di storia, cultura e panorami mozzafiato. In questo articolo, vi guideremo attraverso le principali attrazioni e esperienze che Castelmola ha da offrire, dalle sue meraviglie storiche alle delizie gastronomiche, fino ai luoghi naturali circostanti.

Cosa Vedere a Castelmola

Castelmola è arroccata su una collina, a circa 4 km a nord di Taormina. Raggiungerla è semplice: basta percorrere una strada panoramica che si snoda tra tornanti e paesaggi da cartolina. La sua posizione privilegiata regala una vista spettacolare sulla costa ionica e sull’Etna, il vulcano attivo più alto d’Europa. Il nome “Castelmola” deriva dal siciliano “a mola”, che richiama la conformazione rocciosa del luogo, suggerendo un’idea di fortezza inaccessibile.

Appena arrivati, il panorama straordinario che si estende dalla piazza principale vi lascerà senza fiato. Da qui, potrete ammirare le baie di Taormina e, nelle giornate limpide, le coste calabre in lontananza. Castelmola è l’ideale per chi cerca un rifugio lontano dal caos turistico, pur rimanendo vicino alle principali attrazioni della Sicilia orientale.

Dedicate almeno un paio d’ore per visitare il centro storico di Castelmola, dove ogni angolo merita di essere esplorato. L’ingresso al borgo avviene attraverso Piazza Belvedere, dove si trova l’Antico Arco Romano. Proseguendo lungo le stradine acciottolate, scoprirete le rovine del Castello Normanno, una fortificazione risalente all’epoca romana, che offre un altro punto panoramico imperdibile.

Il centro storico è un vero e proprio viaggio nel tempo, con la sua urbanistica medievale perfettamente conservata. Ecco alcune delle chiese da visitare:

Chiesa di San Giorgio;

Chiesa di San Biagio;

Chiesa Madre di Castelmola.

Ognuna di queste chiese ha la propria storia e architettura da scoprire. Nessuna visita a Castelmola può dirsi completa senza assaporare la sua deliziosa cucina locale. Il borgo offre una varietà di piatti tradizionali che riflettono la ricchezza dei prodotti agricoli della zona. Potrete gustare specialità a base di pesce e carne, accompagnate da ortaggi freschi, uva, olive, agrumi e, naturalmente, le famose mandorle.

Un’esperienza imperdibile è assaporare il vino alla mandorla, una bevanda dolce e aromatica tipica della zona, spesso servita con i biscotti piparelle, dolcetti a base di mandorle. Non dimenticate di visitare il Bar Turrisi, famoso per la sua decorazione originale e divertente, dove potrete gustare il vino alla mandorla e altri prodotti tipici locali in un’atmosfera conviviale.

Raggiungere Castelmola è semplice. Se viaggiate in auto, potete uscire dall’autostrada A18 Messina-Catania al casello di Taormina e seguire le indicazioni per Castelmola. La strada tortuosa offre splendide vedute, rendendo il viaggio un’esperienza affascinante. In alternativa, l’INTERBUS collega Taormina a Castelmola con frequenti corse giornaliere. Una volta arrivati, è consigliabile lasciare l’auto nel parcheggio a pagamento situato appena fuori dal centro storico e proseguire a piedi per godere appieno dell’atmosfera del borgo.

Castelmola non è solo una meta turistica, ma un’esperienza che coinvolge tutti i sensi. Con la sua storia, la sua cucina, i suoi panorami e la sua gente, questo borgo è un angolo di paradiso che lascerà un’impronta indelebile nel cuore di chiunque decida di visitarlo.