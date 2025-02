Viene chiamata la città dell’amore ed è un posto unico nel suo genere in Italia: spiagge da sogno ma non solo.

L’Italia è un paese ricco di bellezze naturali e culturali, un mosaico di luoghi incantevoli che catturano il cuore di chiunque li visiti. Tra le perle del Belpaese, spicca un piccolo angolo di paradiso affacciato su splendide coste: Pizzo Calabro, una località situata nella provincia di Vibo Valentia, in Calabria.

Conosciuta come la “città dell’amore”, Pizzo Calabro è un luogo dove il romanticismo si respira in ogni angolo, specialmente nel famoso “vicolo dei baci”. Questo angolo suggestivo è diventato un simbolo della città, un luogo dove gli innamorati si ritrovano per scambiarsi dolci effusioni e immortalare i loro momenti speciali in fotografie indimenticabili.

Pizzo Calabro: la città dell’amore

Il vicolo dei baci si trova nel cuore del centro storico di Pizzo, collegando corso San Francesco a via Marcello Salomone attraverso una caratteristica scalinata. Questo non è un semplice vicolo, ma un vero e proprio santuario dell’amore, ornato da targhe e scritte che celebrano i baci più iconici della letteratura, del cinema e della musica. Le immagini e le citazioni che adornano le pareti raccontano storie di passione che hanno attraversato i secoli, invitando i visitatori a riflettere sul potere di un gesto semplice ma carico di significato come il bacio. Il progetto del vicolo dei baci è stato ideato da Mimmo Pacifico, presidente dell’associazione culturale “Carta canta”, come parte di una strategia per rilanciare il turismo in questa affascinante cittadina.

La scelta del luogo non è casuale: qui, nel lontano 1968, Pacifico ha dato il suo primo bacio alla donna che sarebbe poi diventata sua moglie. Questo legame personale ha conferito al vicolo un’aura ancora più romantica, rendendolo un must per le coppie in visita. Ma Pizzo Calabro non si limita al vicolo dei baci. A poca distanza, si trova il vicolo degli abbracci, un altro angolo dedicato all’amore, dove gli innamorati possono fermarsi per stringersi in un abbraccio caloroso. Questa iniziativa è parte di un più ampio impegno dell’associazione per trasformare Pizzo in una vera e propria destinazione romantica, attirando così turisti da ogni parte del mondo.

Oltre ai baci e abbracci, Pizzo Calabro è famosa anche per le sue delizie culinarie. La cittadina è conosciuta come la “città del gelato” e in particolare per il suo celebre “Tartufo di Pizzo”. Questo dessert-gelato è realizzato con una ricetta segreta che è stata tramandata nel tempo e che delizia il palato dei visitatori. Assaporare un Tartufo di Pizzo è un’esperienza imperdibile, un modo per immergersi nei sapori autentici della tradizione calabrese. Pizzo Calabro offre numerose attrazioni che meritano di essere scoperte:

Le Spiagge : Situata su un promontorio di tufo a picco sul mare, Pizzo affaccia su una delle coste più belle d’Italia, la Costa degli Dei . Le spiagge bianche e sabbiose, bagnate da acque cristalline, invitano a lunghe giornate di relax e divertimento.

: Situata su un promontorio di tufo a picco sul mare, Pizzo affaccia su una delle coste più belle d’Italia, la . Le spiagge bianche e sabbiose, bagnate da acque cristalline, invitano a lunghe giornate di relax e divertimento. Il Centro Storico : Camminando tra i suoi vicoli, si può ammirare il Castello Aragonese , costruito da Ferdinando I d’Aragona nel XV secolo, che offre una vista spettacolare sul mare e un’importante lezione di storia.

: Camminando tra i suoi vicoli, si può ammirare il , costruito da Ferdinando I d’Aragona nel XV secolo, che offre una vista spettacolare sul mare e un’importante lezione di storia. Piazza della Repubblica : Questo punto panoramico offre una vista mozzafiato sulla distesa di acqua turchese, ideale per fotografie romantiche.

: Questo punto panoramico offre una vista mozzafiato sulla distesa di acqua turchese, ideale per fotografie romantiche. Chiesetta di Piedigrotta: Scavata all’interno di una grotta naturale, è un capolavoro dell’arte e della spiritualità, con statue e affreschi che creano un’atmosfera magica.

Pizzo Calabro offre anche numerosi eventi e manifestazioni durante l’anno, che attraggono visitatori da ogni parte del mondo. Tra queste, spiccano le festività legate alla tradizione religiosa e popolare, con processioni, concerti e sagre che celebrano i prodotti locali. In ogni stagione, Pizzo Calabro si rivela un luogo magico da scoprire. Dalla splendida estate, con le sue spiagge affollate e i tramonti mozzafiato, all’autunno, quando le colline circostanti si tingono di colori caldi, fino all’inverno, quando la città si veste di un’atmosfera intima e suggestiva. Anche in inverno, la cittadina conserva il suo fascino, con la possibilità di gustare piatti tipici calabresi in accoglienti trattorie.

In questo angolo d’Italia, l’amore e la bellezza si intrecciano, creando un’esperienza unica per ogni visitatore. Che si tratti di una fuga romantica, di una gita in famiglia o di una visita con amici, Pizzo Calabro è un luogo da scoprire e riscoprire, un viaggio nel cuore dell’Italia più autentica. L’invito è quello di lasciarsi incantare dalle sue meraviglie, dai suoi sapori e dalle sue tradizioni, per vivere un’esperienza che rimarrà nel cuore per sempre.