C’è un edificio nel cuore di Amsterdam, a pochi passi dal Rijksmuseum e dal verde del Vondelpark, che custodisce qualcosa di unico al mondo: la più grande collezione di opere di Vincent van Gogh mai riunita in un unico luogo. Il museo Van Gogh di Amsterdam non è soltanto una tappa obbligata per gli amanti dell’arte — è uno di quei posti che cambiano il modo in cui si guarda un quadro, perché mettono di fronte alla distanza abissale tra la vita di un uomo e la grandezza di ciò che ha lasciato.

Una collezione nata da un legame fraterno

La storia della collezione è, in sé, una storia di affetto. Le oltre 200 opere pittoriche conservate al museo appartenevano originariamente a Theo van Gogh, fratello minore di Vincent e suo principale sostegno economico e morale per tutta la vita. Theo credeva nel talento del fratello quando quasi nessun altro lo faceva, e tenne con sé i dipinti con una cura che oggi permette a milioni di visitatori di ammirarli.

A questi si aggiungono circa 500 disegni e oltre 700 lettere, molte delle quali scritte dallo stesso Vincent a Theo. Questi documenti sono forse la parte meno fotografata ma più intensa della collezione: nelle lettere Van Gogh parlava di colori, di luce, di angoscia, di speranza. Leggerle — o anche solo sapere che esistono, conservate a pochi metri dai quadri che descrivono — cambia la percezione di ogni tela.

Seguire l’evoluzione di un pittore attraverso le sale

Quello che rende il museo Van Gogh di Amsterdam diverso da qualsiasi altra istituzione è la possibilità di seguire l’intera traiettoria artistica di Van Gogh quasi senza lacune. Le opere coprono periodi radicalmente diversi tra loro: dai dipinti cupi e terrosi degli anni olandesi, dominati da contadini e interni poveri, alla svolta luminosa che avvenne dopo il contatto con gli impressionisti parigini, fino alle composizioni vibranti e quasi allucinatorie del periodo provenzale ad Arles e Saint-Rémy.

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È un percorso che si legge quasi come un romanzo. Il colore cambia, il segno si fa più nervoso, la materia pittorica più densa. In pochi anni — Van Gogh dedicò alla pittura meno di un decennio — si assiste a una trasformazione stilistica che non ha paragoni nella storia dell’arte moderna.

Vale la pena fermarsi davanti ai quadri più semplici in apparenza: uno paio di scarpe consumate, un campo di grano, un ciliegio in fiore. Van Gogh dipingeva ciò che aveva intorno con un’intensità che trasformava ogni soggetto ordinario in qualcosa di urgente.

I Girasoli non ci sono — e questo è già una notizia

Chi arriva al museo aspettandosi di trovare la versione più celebre dei Girasoli resterà sorpreso: quel dipinto si trova alla National Gallery di Londra. Ma questa “assenza” è in realtà una buona notizia per il visitatore attento: significa che la collezione di Amsterdam non si regge su un’unica opera-icona, ma su una profondità e una varietà che pochi musei al mondo possono vantare.

Tra i lavori presenti spicca La camera da letto ad Arles, uno dei soggetti più ripetuti da Van Gogh, che ne realizzò più versioni. C’è qualcosa di commovente nel guardare quella stanza dipinta con colori squillanti e prospettiva volutamente distorta, sapendo quanto Van Gogh desiderasse in quel periodo un luogo stabile, una casa, una routine.

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Come organizzare la visita al museo Van Gogh di Amsterdam

Il museo si trova nel quartiere dei musei di Amsterdam, Museumkwartier, facilmente raggiungibile in tram dal centro. La visita richiede almeno due ore per essere affrontata senza fretta, ma chi vuole approfondire ogni sala può tranquillamente impiegarne tre o quattro.

Alcune indicazioni pratiche che vale sempre la pena tenere a mente:

Prenotare in anticipo è quasi indispensabile. Il museo Van Gogh è tra le istituzioni più visitate d’Europa e le code senza prenotazione possono essere lunghe, specialmente nei mesi primaverili ed estivi.

Il museo Van Gogh è tra le istituzioni più visitate d’Europa e le code senza prenotazione possono essere lunghe, specialmente nei mesi primaverili ed estivi. Il periodo autunnale e invernale — come quello attuale — offre generalmente meno affollamento e un’atmosfera più raccolta, ideale per una visita meditativa.

— come quello attuale — offre generalmente meno affollamento e un’atmosfera più raccolta, ideale per una visita meditativa. Per orari aggiornati e disponibilità dei biglietti è sempre consigliabile consultare direttamente il sito ufficiale del museo, dove vengono pubblicati anche i programmi delle mostre temporanee.

Il museo ospita regolarmente esposizioni tematiche che affiancano la collezione permanente, spesso dedicate al contesto storico o ai contemporanei di Van Gogh.

Amsterdam come cornice: il contesto che Van Gogh non visse

C’è una certa ironia nel fatto che il museo più importante dedicato a Van Gogh si trovi ad Amsterdam, città in cui l’artista non visse mai in modo stabile da adulto. Eppure la scelta ha una logica precisa: è qui che Theo risiedeva, è qui che la famiglia custodì l’eredità artistica, ed è qui che quella collezione ha trovato la sua casa definitiva.

Visitare il museo Van Gogh di Amsterdam e poi passeggiare lungo i canali del Jordaan o sedersi al Vondelpark crea comunque un cortocircuito interessante: si capisce qualcosa della cultura olandese — la luce piatta, i cieli ampi, la qualità dell’aria — che Van Gogh aveva assorbito fin dall’infanzia e che riaffiora, trasformata, anche nei lavori più mediterranei.

Portarsi via dall’uscita del museo non è semplice come sembra. Si esce con la testa piena di colori e di domande, con la sensazione di aver incontrato qualcuno — non solo studiato qualcosa. Ed è esattamente quello che un grande museo dovrebbe fare.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.