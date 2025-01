La nostra Italia è uno dei posti più ricchi dal punto di vista dell’arte e della cultura. Tantissimi sono i luoghi più o meno conosciuti che almeno una volta dobbiamo visitare.

Alcuni sono da considerarsi dei veri e propri tesori, degli scrigni che sono da conservare da un lato, preservare, ma anche visitare e conoscere per arricchire la nostra cultura ed il nostro sapere. Ed alcuni di questi sono a portata di mano e vicino casa nostra.

Un viaggio alla scoperta dei luoghi più belli d’Italia che, nella stragrande maggioranza dei casi sono anche gratuiti da vedere. Vediamo insieme quali sono e di cosa si tratta.

Luoghi da visitare in Italia

Siamo sempre alla ricerca di posti e luoghi che sono sconosciuti ai più per poterli andare a visitare. Molto spesso, però, erroneamente pensiamo che sono lontani da noi, anche all’esterno, ma in realtà non è così: sono molto più vicini di quello che pensiamo e sono anche facilmente accessibili poiché, la maggior parte, non ha neanche la necessità del costo di un biglietto.

Il nostro Paese, poi, è uno dei “più forniti” dal punto di vista di bellezze architettoniche ed artistiche da visitare che c’è solo l’imbarazzo della scelta e, se ci facciamo caso, sono anche a pochi passi da casa nostra. L’Italia, quindi, è un vero e proprio tesoro, uno scrigno di arte e storia che tutto il mondo ci invidia.

I 5 tesori da scoprire

Se volessimo citarne alcuni, abbiamo solo l’imbarazzo della scelta. Ne abbiamo scelti 5 ma, vi diciamo in anticipo, che ne sono davvero tantissimi. Partiamo dal “giocare facile”, ovvero con la città di Roma. Qui, fra musei a cielo aperto e basiliche, possiamo davvero crearci da noi stessi un tour. Ad esempio visitando le chiese quali quella di San Giovanni in Laterano, San Pietro, Santa Maria Maggiore…solo per citarne alcune.

Immediatamente a Roma fa seguito la città di Napoli che vede, a titolo totalmente gratuito, la visita al Castel dell’Ovo. Da lì, vi è anche una splendida vista dell’intero golfo della città e del Vesuvio. Spostiamoci, poi, a Milano dove si può accedere liberamente alla chiesa di San Maurizio al Monastero Maggiore, conosciuta anche come la “Cappella Sistina di Milano”.

Meno conosciuta, ma non per questo meno importante delle altre, è la città di Catania con il suo Giardino Bellini, luogo di riposo, relax e di lunghe passeggiate, e dove potrete ammirare gratuitamente anche delle splendide aiuole fiorite. Per concludere, ma solo in apparenza, vi è la città di Torino, con la sua collina di Superga e la splendida Basilica.