L’industria dei voli low cost ha cambiato radicalmente il modo di viaggiare, offrendo tariffe iniziali che sembrano estremamente allettanti.

Tuttavia, un’indagine recente ha rivelato che questi prezzi vantaggiosi possono nascondere costi extra e tasse che possono aumentare significativamente il prezzo finale. È quindi fondamentale comprendere cosa significhi realmente volare con compagnie aeree low cost e come orientarsi tra le numerose offerte disponibili.

In un contesto in cui il prezzo del volo sembra essere il punto focale della pianificazione del viaggio, è fondamentale che i viaggiatori si informino e considerino i costi aggiuntivi prima di prenotare. Con attenzione e preparazione, è possibile navigare nel mercato dei voli low cost senza incorrere in brutte sorprese. La chiave per un viaggio economico e senza stress risiede nella consapevolezza e nella richiesta di maggiore trasparenza da parte delle compagnie aeree.

Costi extra: cosa considerare

Quando ci registriamo sul sito di una compagnia aerea low cost, il prezzo che vediamo per il biglietto è spesso molto invitante. Tuttavia, questo prezzo base non include una serie di servizi considerati necessari da molti viaggiatori. Ecco alcuni dei principali costi extra da tenere a mente:

Bagaglio a mano e da stiva: Se desideriamo portare più di un semplice bagaglio a mano, il prezzo può aumentare notevolmente. Scelta del posto: La possibilità di scegliere il posto a sedere può comportare un costo aggiuntivo. Penali per check-in in aeroporto: Alcune compagnie applicano costi per il check-in effettuato in aeroporto. Modifiche di prenotazione: Cambiare la data o il nome del passeggero può comportare spese elevate.

Secondo l’indagine condotta da Altroconsumo, il costo finale di un volo low cost può aumentare fino al 363% rispetto al prezzo iniziale.

Il report ha esaminato cinque compagnie aeree low cost: EasyJet, Ryanair, Volotea, Vueling e Wizzair. Per ciascuna di esse, sono stati analizzati sei voli andata e ritorno da Roma e Milano verso alcune delle principali destinazioni turistiche. I risultati sono stati sorprendenti:

EasyJet : aumento del prezzo dal 81% al 303%

: aumento del prezzo dal al Ryanair : aumento dal 108% al 262%

: aumento dal al Volotea : aumento dal 41% al 183%

: aumento dal al Vueling : aumento dal 121% al 322%

: aumento dal al Wizz Air: aumento dal 61% al 363%

Questi dati evidenziano come, nonostante i prezzi base possano sembrare accessibili, i costi aggiuntivi possono trasformare un viaggio conveniente in un vero e proprio salasso.

Costi aggiuntivi: cancellazione e modifiche

Oltre ai costi di bagagli e scelta del posto, ci sono altri oneri che possono influenzare il prezzo finale. Le penali per il bagaglio a mano non conforme possono arrivare a costare tra 55 e 75 euro. In caso di cancellazione, le politiche di rimborso variano notevolmente: alcune compagnie non offrono alcun rimborso, altre forniscono solo crediti per l’acquisto di un nuovo volo, mentre altre ancora applicano penali che vanno da 59 euro fino a 80 euro.

La modifica del nome del passeggero può costare tra 40 e 160 euro, mentre cambiare il volo può comportare spese che variano da 28 fino a oltre 60 euro. Le informazioni sono spesso presentate in modo poco chiaro, lasciando i viaggiatori all’oscuro delle spese esatte che potrebbero dover affrontare.

Pacchetti di servizi extra: vantaggi o svantaggi?

Durante la prenotazione, molte compagnie offrono pacchetti che comprendono vari servizi extra a un prezzo scontato. Tuttavia, non è sempre chiaro se questi pacchetti siano realmente vantaggiosi. A volte, i costi di questi pacchetti variano notevolmente a seconda della destinazione, e non sempre portano a un risparmio effettivo.

È importante sapere che non è necessario selezionare i servizi aggiuntivi al momento della prenotazione. I viaggiatori possono decidere in un secondo momento, ma questa opzione può portare a sorprese sgradite, poiché le compagnie potrebbero aumentare i prezzi dei singoli servizi nel tempo.

Viaggiare con voli low cost può essere un’esperienza impegnativa. Sebbene l’opzione di scegliere i servizi desiderati possa sembrare attraente, molti di questi dovrebbero essere considerati essenziali e non opzionali. La mancanza di trasparenza sui costi e le penali rende difficile stimare il costo totale del viaggio, creando una situazione in cui il risparmio iniziale svanisce rapidamente.