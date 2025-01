Le vacanze di Capodanno sono sempre quelle più desiderate ma che, difficilmente, si riescono a quantizzare. E non si tratta solo di farle in località di montagna.

Vi sono, infatti, dei luoghi che, davvero in pochi, considererebbero per trascorrere le vacanze a cavallo di Capodanno. Eppure, potrà sembrar strano, sono fra le più gettonate, perché sono in luoghi caldi e con temperature al di sopra dei 30°.

Pensiamo alle isole della Polinesia Francese, o alle isole Seychelles solo per citarne alcune: luoghi esotici e caldi allo stesso tempo per un capodanno diverso dal solito. Conosciamole insieme e iniziamo, anche, a sognarle.

Capodanno al caldo

Vacanze di Capodanno? “Beato chi le fa” – risponderà qualcuno. In effetti non è sempre facile riuscire a conciliare le tradizioni di famiglia, le feste con la possibilità di riuscire a fare anche una vacanza. Ma, per i più fortunati, si può dire che c’è l’imbarazzo della scelta. Non pensiamo si tratti soltanto di vacanze in montagna.

Ad essere quotate e gettonate sono anche le mete più esotiche, quelle dove a casa lasci gli 0° e vai verso luoghi che di temperatura ne hanno ben 30°. Dove sono questi luoghi? Parliamo delle isole degli oceani o anche della penisola arabica.

Relax su di una spiaggia ma, anche, attraverso un tour nel deserto visitando luoghi inesplorati che mai avremmo visto prima. Posti paradisiaci che ci permettono di rinvigorire la mente e il corpo. Quali sono queste mete così desiderate? Iniziamo con le isole dell’oceano, quali ad esempio le Maldive. Un vero e proprio paradiso terreste, con le sue acque cristalline e le spiagge bianchissime: l’ideale per il vero e proprio relax.

Le isole e gli oceani, dove la temperatura è di 30°

Ma ci sono anche le isole Seychelles, con le loro spiagge granitiche e i sentieri adatti anche a chi vuole fare trekking contemplando il mare. Spostandosi verso l’Oceano indiano, ci sono le isole Mauritius: queste offrono un’esperienza ancora più ricca in termini di cultura, storia e attività, con una varietà di attività, dalle escursioni fino alla gastronomia locale immergendosi nella cultura locale.

Guardando sempre alle isole, non mancano le Hawaii, che offrono un mix perfetto di natura e cultura. Anche la più conosciuta Bora Bora, nella Polinesia francese, con le sue acque cristalline e le iconiche palafitte, che hanno da sfondo il monte Otemanu che domina il paesaggio.

Insomma: si può dire che c’è davvero l’imbarazzo della scelta. E se anche tu hai voglia di passare il Capodanno con 30° su di una spiaggia baciata dal sole, queste sono le tue mete ideali.