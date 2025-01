Stai cercando una vacanza low coast? Ti insegnammo il trucco migliore che nessuno ti svela. Ecco come fare e le mete più vantaggiose.

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie e del Capodanno 2025, cresce l’interesse degli italiani per le destinazioni extra-UE, in particolare quelle che offrono esperienze uniche e un vantaggio economico derivante dalle fluttuazioni dei tassi di cambio.

Secondo un sondaggio di YouGov, ben il 35% degli italiani che pianificano un viaggio durante le feste si orienta verso mete fuori dall’Europa, a conferma di una crescente voglia di esplorare il mondo. Ma quali sono le destinazioni più ambite e come i tassi di cambio influiscono sulle scelte di viaggio?

Ecco come avere una vacanza low coast

Un’analisi condotta da Ebury, un’azienda fintech che si occupa di pagamenti internazionali e soluzioni di cambio, ha messo in evidenza che molte delle destinazioni più richieste per il Natale 2024 e Capodanno 2025 offrono vantaggi economici legati al tasso di cambio. Anche Bluvacanze, parte del gruppo MSC, ha segnalato un aumento del 50% nelle prenotazioni rispetto allo scorso anno, con una chiara preferenza per viaggi a lungo raggio. Inoltre, è interessante notare che il 34% dei viaggiatori italiani è disposto a investire di più per volare in classi premium, segno di un crescente interesse verso esperienze di viaggio di alta qualità.

Il Messico si presenta come una delle mete più vantaggiose per i viaggiatori italiani. Il potere d’acquisto degli italiani è aumentato del 7,5% rispetto al 2023 e del 9% rispetto all’Italia. Questo miglioramento del tasso di cambio rende il Messico una scelta ideale per chi desidera esplorare le sue meraviglie storiche, come Chichén Itzá, e godere delle incantevoli spiagge della Riviera Maya senza dover spendere troppo.

Il Sudafrica, nonostante una riduzione del 9,1% del potere d’acquisto rispetto al 2023, continua a presentarsi come una meta affascinante per il suo ottimo rapporto qualità-prezzo. I safari nei parchi naturali e le visite a città iconiche come Cape Town attraggono turisti da tutto il mondo. Qui, il costo della vita relativamente basso permette di godere di esperienze di alta qualità senza svuotare il portafoglio.

Il Marocco, pur registrando un -4,7% di potere d’acquisto, continua a mantenere una posizione favorevole per i turisti italiani, grazie a un costo della vita contenuto e a una cultura affascinante. Le visite ai souks di Marrakech, le escursioni nel deserto del Sahara e le meraviglie architettoniche come la Medina di Fes sono accessibili anche grazie a un cambio vantaggioso

Il Giappone sempre più gettonato

Il Giappone è una delle destinazioni più popolari tra i viaggiatori italiani, ma attualmente il tasso di cambio non gioca a favore dei turisti, con un potere d’acquisto dell’euro diminuito del 3% rispetto all’anno scorso. Nonostante ciò, il Paese del Sol Levante continua a essere una delle mete più ricercate grazie alla sua cultura millenaria, ai templi affascinanti e alle metropoli vivaci come Tokyo e Kyoto.

Inoltre, non possiamo dimenticare la Thailandia, la Cambogia e la Malesia, che offrono un eccellente rapporto qualità-prezzo. La Thailandia è celebre per le sue spiagge paradisiache e la vivace vita notturna. La Cambogia incanta con i suoi templi di Angkor, mentre la Malesia rappresenta una meta affascinante per chi cerca avventure a costi contenuti.

Queste mete, con i loro vantaggi economici legati ai tassi di cambio, si confermano come scelte ideali per coloro che desiderano viaggiare senza compromessi, godendo di esperienze indimenticabili e di una qualità dei servizi che riesce a soddisfare anche i viaggiatori più esigenti.