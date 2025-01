Cosa dice l’Oroscopo del 2025 per quanto riguarda i viaggi? Ecco dove dovresti andare in vacanza secondo le stelle.

Le stelle ti portano in giro per il mondo. O almeno, ti consigliano dove prenotare la tua prossima vacanza da sogno. I nostri segni zodiacali ci dicono tanto su quello che possiamo fare per essere felici e sereni anche in questo nuovo anno appena cominciato.

Ecco perché consultare l’Oroscopo per sapere quale viaggio fa al caso nostro è un’ottima idea per essere sicuri di non sbagliare. Ecco dunque, qual è la tua meta ideale del 2025, in base al tuo segno zodiacale.

Dimmi di che segno zodiacale sei e ti dirò dove viaggiare nel 2025: cosa dice l’Oroscopo?

Ariete

Questo è l’anno giusto per pensare al futuro con il vostro partner. E se non lo avete ancora, è solo questione di tempo. Il transito di Giove porta consiglio e la vostra meta ideale è assolutamente romantica: la Polinesia francese, un atollo delle Maldive o le colline toscane.

Toro

I viaggi insoliti e i terreni poco battuti potrebbero essere quello che fa per voi in questo 2025 all’insegna del risveglio dei sentimenti, quelli veri. Qualche settimana in Corea del Sud potrebbe aprirvi gli occhi e riempirvi il cuore.

Gemelli

Anno della concretizzazione di tanti vostri sogni che credevate ormai impolverati nei cassetti, il 2025 vi spinge a viaggiare lontano, oltre la vostra comfort zone. Ecco perché la natura incontaminata e vergine dell’Australia, potrebbe essere il viaggio della vita.

Cancro

Quest’anno date un taglio a tutto quello che non vi sta più bene, alle persone che vi tengono ancorati e indietro. Ecco perché sentirete il bisogno di partire per una rilassante crociera nel Mediterraneo o ancora più lontano, per staccare da tutto e tutti.

Leone

La fortuna vi arride nelle competizioni. Dunque perché non cogliere l’occasione per dedicarsi allo sport, consci delle stelle al vostro fianco? Nel 2025 iscriviti – o semplicemente vai a vedere – la mitica maratona di New York!

Vergine

Quest’anno suggerisce ai Vergine un po’ di cautela e riflessività. Accantonate quel poco di impulsività che avete e i successi, piano piano, arriveranno. Per agevolare il risveglio della vita interiore, fate un bel viaggio in India e in particolare nel Kerala, nel Sud del Paese.

Bilancia

Simile al destino della Vergine, quello della Bilancia sarà di grande pazienza e auto-analisi. Dovrete, in certi momenti dell’anno, fare i conti con il vostro passato e ritrovare la vostra strada. Ecco perché il Cammino di Santiago de Compostela, al caso vostro.

Scorpione

Una normalità sorniona e senza eccessi quella che vi regalerà il 2025. Allora per le vacanze estive niente colpi di testa, una bella Masseria in Puglia da affittare, un Trullo o un Sasso di Matera. Solo tanto relax.

Sagittario

Per un segno così libero e viaggiatore, una meta sola non basta. Nel 2025 non vi smentirete, sfuggendo alla routine ogni volta che potete. Ecco perché la cosa giusta da fare è prenotare un giro completo degli Stati Uniti, con ben nove diversi fusi orari.

Capricorno

Un 2025 che vi spinge a riconnettervi con le vostre radici e gli affetti più cari. Non prenotate fughe all’estero, ma riscoprite la vostra città d’origine, quella che, magari, avete snobbato fino a questo momento.

Aquario

Il 2025 vi farà i conti in tasca come mai prima d’ora. Ecco perché, date le spese che dovrete affrontare nei primi mesi dell’anno, per le vostre mete estive non potete esagerare. Budget limitato ma voglia di relax, un bel weekend in Grecia?

Pesci

Quest’anno vi metterà alla prova in tutti i sensi. Non riuscirete a prendete respiro un anno, ed ecco perché la meta giusta è qualcosa di estremo, che possa veicolare le energie in circolo dentro di voi. Un bel trekking, un corso di sopravvivenza o qualche sport estremo è ciò di cui avete bisogno.