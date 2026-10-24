Ci sono posti in cui la storia non è nei musei, ma sotto i piedi. A Mostar, quella storia è un arco di pietra che attraversa la Neretva, si specchia nell’acqua verde del fiume e porta con sé il peso di secoli, di una guerra e di una ricostruzione che ha voluto dire qualcosa di più del semplice ripristino di un manufatto. Lo Stari Most di Mostar è uno di quei simboli rari che riesce a essere allo stesso tempo monumento, ferita e risposta.

Un ponte ottomano nel cuore della Neretva

Mostar si trova nella valle della Neretva, incassata tra rilievi carsici e vegetazione mediterranea che sorprende chi arriva dai Balcani settentrionali. Il fiume scorre freddo e di un verde quasi irreale, e il ponte lo attraversa con una grazia che sembra impossibile per una struttura costruita nel XVI secolo sotto l’impero ottomano.

Lo Stari Most — che in bosniaco significa semplicemente ponte vecchio — era il punto di connessione tra le due sponde della città, tra quartieri che nel corso dei secoli hanno sviluppato identità, architetture e tradizioni diverse. Quella curva elegante, quasi audace, non era solo ingegneria: era un gesto urbano che diceva che i due lati appartenevano alla stessa città.

Camminare oggi nel quartiere di Kujundžiluk, il bazar ottomano che fiancheggia il ponte sul lato destro della riva, significa muoversi in un tessuto urbano che ha conservato la sua struttura medievale: botteghe di artigiani, vicoli stretti, odore di rame lavorato e caffè bosniaco. Non è una ricostruzione scenografica — o almeno non solo — ma un quartiere che ha continuato a vivere.

Il 1993 e la distruzione deliberata

Nel 1993, durante la guerra in Bosnia ed Erzegovina, il ponte fu deliberatamente distrutto. Non fu un danno collaterale: fu un atto simbolico, come lo sono spesso le distruzioni di architettura in tempo di guerra. Abbattere un ponte che unisce due sponde con identità diverse significa affermare che quella unione non esiste, o non dovrebbe esistere.

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Le immagini del crollo dello Stari Most fecero il giro del mondo. Per molti osservatori internazionali, quella sequenza di pietra che precipita nell’acqua della Neretva divenne una delle rappresentazioni più potenti dell’assurdità del conflitto balcanico. La città rimase divisa fisicamente, con un attraversamento di fortuna che non aveva nulla della dignità dell’originale.

Mostar è ancora oggi una città complessa, in cui le divisioni etniche e religiose non sono scomparse con la fine del conflitto. Visitarla sapendo questo cambia il modo in cui si guarda ogni dettaglio — i campanili delle chiese cattolica e la šehidska džamija, i minareti, i murales, i cimiteri che punteggiano anche il centro. Non è una città che offre risposte facili, e questo è esattamente il motivo per cui vale la pena andarci.

Il ritorno del ponte: 2004 e il significato di una ricostruzione

Nel 2004 lo Stari Most di Mostar fu ricostruito e restituito alla città. La ricostruzione fu un’impresa internazionale, frutto di un lavoro che cercò di rispettare le tecniche e i materiali originali quanto più possibile — la pietra locale chiamata tenelija, estratta dalle cave della regione, è la stessa usata secoli fa dagli artigiani ottomani.

L’inaugurazione del ponte ricostruito fu un evento carico di significato politico e simbolico, trasmesso in tutto il mondo. Non si trattava di celebrare un’opera di ingegneria, ma di affermare che una città — e una regione — poteva scegliere di ricostruire ciò che era stato distrutto. Il ponte è oggi Patrimonio dell’Umanità UNESCO, insieme al centro storico di Mostar, riconoscimento che ne sottolinea il valore non solo architettonico ma culturale e storico.

Ogni estate, i tuffatori professionisti della Red Bull Cliff Diving e i giovani locali si lanciano dall’arco del ponte nell’acqua della Neretva, a una ventina di metri di altezza. È una tradizione che precede la guerra e che è sopravvissuta ad essa: un gesto di coraggio che la città ha scelto di tenere vivo.

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Cosa vedere a Mostar oltre il ponte

Ridurre Mostar allo Stari Most sarebbe un errore. La città ha una densità storica e architettonica che merita più di qualche ora. Alcune cose da non trascurare:

La Moschea di Koski Mehmed Pasha , con il suo minareto scalabile che offre una delle viste più complete sulla città e sul ponte.

, con il suo minareto scalabile che offre una delle viste più complete sulla città e sul ponte. Il Museo di Guerra e Crimine di Genocidio , un allestimento sobrio e diretto che aiuta a contestualizzare ciò che si vede per strada.

, un allestimento sobrio e diretto che aiuta a contestualizzare ciò che si vede per strada. Il quartiere ovest della città , meno visitato dai turisti, dove l’architettura yugoslava degli anni Settanta e Ottanta convive con i segni ancora visibili dei bombardamenti.

, meno visitato dai turisti, dove l’architettura yugoslava degli anni Settanta e Ottanta convive con i segni ancora visibili dei bombardamenti. Le sorgenti del Buna, a pochi chilometri da Mostar, dove un fiume carsico emerge alla base di una scogliera con una portata impressionante, accanto a un piccolo monastero derviscio.

Quando andare e come organizzarsi

Mostar si visita bene in primavera o in autunno, quando le temperature sono miti e il numero di visitatori è più gestibile. L’estate porta un turismo intenso — soprattutto nei mesi di luglio e agosto — che può rendere il centro storico affollato nelle ore centrali della giornata. In ogni caso, basta spostarsi di qualche centinaio di metri dal ponte per ritrovare una città che vive la propria quotidianità.

La città è raggiungibile in treno da Sarajevo — un percorso lento ma scenografico, attraverso canyon e viadotti — oppure in autobus da Split, Dubrovnik o dalla stessa capitale bosniaca. Chi viene dall’Italia può combinare Mostar in un itinerario adriatico-balcanico che include la costa dalmata e poi si addentra nell’entroterra.

Per chi vuole approfondire la storia del ponte prima o dopo la visita, il sito dell’UNESCO dedicato al sito di Mostar offre documentazione dettagliata sul riconoscimento e sul valore universale del complesso storico.

Lo Stari Most di Mostar non è solo una meta fotografica, anche se le foto che si scattano da lì sono difficili da dimenticare. È un posto che chiede di essere capito prima di essere inquadrato — e che restituisce molto di più a chi arriva con qualche domanda già in testa, piuttosto che con la lista dei posti da spuntare.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.