Ecco il trucco migliore per acquistare una moto senza spendere una cifra. Tutte le cose a cui devi prestare attenzione.

Stai pensando di acquistare una moto nuova nel 2025? Sei nel posto giusto. L’anno che ci attende porta con sé una serie di novità interessanti nel panorama motociclistico. Con i saloni di Colonia Intermot e Milano Eicma già passati, è tempo di fare il punto su quali modelli potrebbero catturare l’attenzione degli appassionati.

In questo articolo, esploreremo le dieci moto che meritano di essere considerate per l’acquisto nel 2025, offrendo approfondimenti e dettagli su ciascun modello. Parliamo di moto eccezionali che, però, in questo momento non hanno dei prezzi proibitivi.

Ecco quali moto potresti acquistare

La Benelli TRK 702 ha già dimostrato di essere un grande successo nel mercato italiano. Con un design moderno e prestazioni solide, questo modello è perfetto per chi cerca un crossover versatile. Il motore bicilindrico da 700 cc offre una buona potenza, mentre l’ergonomia è studiata per garantire comfort anche nei viaggi più lunghi. La TRK 702 è un’ottima scelta per chi desidera un mix di avventura e praticità.

La BMW R 1300 GS è l’icona delle moto adventure e per una buona ragione. Con un motore potente e una tecnologia all’avanguardia, questa moto è perfetta per affrontare qualsiasi tipo di terreno. La nuova versione, lanciata nel 2024, ha migliorato ulteriormente la maneggevolezza e il comfort. Gli accessori disponibili rendono questa moto altamente personalizzabile, rispondendo così alle esigenze di ogni motociclista.

L’Honda Africa Twin continua a essere una delle preferite tra gli amanti dell’enduro stradale. Con il suo motore da 1.100 cc e un’ottima elettronica, offre prestazioni eccellenti sia su strada che fuori strada. La sua capacità di carico e la facilità di guida la rendono ideale per i lunghi viaggi. In aggiunta, Honda ha introdotto alcune novità nel design e nell’elettronica, che la rendono ancora più allettante nel 2025.

La Ducati Multistrada V4 è un altro modello che ha saputo conquistare il mercato. Con il suo motore potente e la tecnologia radar per il controllo della stabilità, è una delle moto più avanzate in circolazione. Perfetta per il turismo a lungo raggio, la Multistrada combina comfort e sportività, rendendola una scelta ideale per chi cerca avventure su strada.

La Yamaha Tracer 9 GT è una sport-touring che ha guadagnato popolarità grazie alla sua versatilità. Con un motore da 890 cc e un design aerodinamico, offre un’esperienza di guida emozionante. Inoltre, la Tracer 9 GT è dotata di un sistema di sospensioni elettroniche che migliora notevolmente la stabilità sia in città che in autostrada. È una moto adatta a chi ama viaggiare senza rinunciare al brivido della guida sportiva.

Approfondimenti sul mercato motociclistico

Mentre consideriamo l’acquisto di una nuova moto, è importante tenere d’occhio anche le tendenze del mercato. Il settore delle moto sta vivendo un incremento significativo, con una crescente domanda di modelli crossover e naked. Allo stesso tempo, il mercato dell’usato continua a prosperare, con molte opportunità per chi cerca moto recenti a prezzi competitivi. Le vendite di modelli come la BMW R1250 GS sono destinate a salire, soprattutto con l’arrivo di nuove versioni.

In conclusione, il 2025 si prospetta come un anno entusiasmante per gli appassionati di moto, con una vasta gamma di modelli da scegliere. Che tu sia un motociclista esperto o un neofita, c’è sicuramente una moto che può soddisfare le tue esigenze e i tuoi desideri. Non resta che mettersi in viaggio e trovare la moto dei propri sogni!