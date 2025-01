Ci sarà un segno zodiacale che guadagnerà più di tutti gli altri nel 2025: l’Oroscopo del nuovo anno sorride proprio a lui.

Chi crede che le stelle abbiano un influsso – positivo o negativo – sul nostro comportamento e sul nostro destino, non può che domandarsi in questi giorni, come sarà il nuovo anno. Ci saranno momenti positivi e negativi per tutti, difficoltà e fortune, giornate sì e giornate no, tuttavia ci sono alcuni segni zodiacali che saranno più fortunati di altri. La dea bendata, nel 2025, sorride in particolare ad un segno che sembra baciato dalla sorte con l’anno che viene.

Un flusso positivo degli astri, tanta fortuna e guadagni che, forse, non hai mai visto in vita tua: se appartieni a questo segno zodiacale puoi dire addio ai giorni sfortunati per te. L’Oroscopo del nuovo anno ha in serbo qualcosa di davvero speciale e che, forse, non ti aspetti nemmeno tu. Scopri cosa dicono le stelle su ciò che incontrerai nel tuo cammino.

Oroscopo 2025: per questo segno zodiacale la fortuna sarà incredibile, guadagni mai visti

Nuovi transiti planetari significano nuove considerazioni e possibilità per tutti i segni dello Zodiaco. Per molti verranno al pettine nodi antichi, per altri, il 2025 sarà l’anno della rinascita, delle occasioni finalmente colte, dei treni che ripassano solo per loro. Se hai la fortuna di appartenere ad uno dei segni a cui la fortuna arride, potrai dormire sonni tranquilli sapendo quanto il nuovo anno sarà importante per te. Ecco cosa potrebbe porsi sul tuo cammino.

Crescite e cambiamenti per i segni di Fuoco. Ariete vuole cambiare e lasciarsi indietro vecchie abitudini, Leone si prende finalmente cura di sé stesso dopo un anno di trascuratezza, Sagittario taglia un po’ di rami secchi nella sua vita e decide chi è giusto che si siede al suo tavolo e chi no.

Ripartenza e splendore per i segni di Terra. Toro si riprende qualche rivincita su chi non ha creduto in lui e sarà brillante in tutti i campi, Vergine rimette insieme i cocci e riparte da zero con grande successo, Capricorno è maturo e cambia radicalmente anche quello che credeva ormai stantio.

Ricerca della tranquillità perduta per i segni di Aria. Gemelli desidera serenità, dopo tanto caos e può sentirsi destabilizzato dalle sue evoluzioni, Bilancia lavora sodo sul lavoro e raccoglie i frutti del suo sacrificio, Acquario vorrebbe solo un po’ di relax dopo tanta fatica; e lo troverà!

Confronti e dialoghi per i segni d’Acqua. Cancro troverà il coraggio di affrontare discorsi delicati con partner e amici, Scorpione si lascia il passato alle spalle e prende per mano il suo futuro, Pesci con grande pragmatismo si getta a capofitto in nuove avventure.