Ecco quanto ti costa davvero mangiare al ristorante dello chef Antonino Cannavacciuolo. Una location da favola con prezzi incredibili.

Villa Crespi, il ristorante guidato dallo chef Antonino Cannavacciuolo, è diventato un punto di riferimento per gli amanti della cucina gourmet in Italia. Situato sulle sponde del suggestivo lago d’Orta, questo locale non è solo un ristorante, ma un’esperienza gastronomica che molti italiani scelgono per celebrare momenti speciali e raggiungere obiettivi importanti.

Nonostante i prezzi non siano esattamente alla portata di tutti, Villa Crespi rappresenta un luogo dove il piacere della buona tavola incontra il desiderio di gratificarsi. Villa Crespi non è solo il regno del gusto, ma anche un luogo affascinante dal punto di vista architettonico.

Ecco quanto costa sederti al tavalo dallo chef Antonino Cannavacciuolo

La struttura, in stile moresco, è stata progettata per evocare atmosfere esotiche e incantevoli. Con i suoi stucchi raffinati, intarsi preziosi e una vista mozzafiato sul lago, Villa Crespi offre un ambiente romantico e suggestivo, perfetto per cene a lume di candela e celebrazioni di coppia. La Guida Michelin sottolinea come questa cornice incantevole contribuisca a creare un’atmosfera unica, capace di attrarre coppie di ogni genere che cercano un rifugio romantico.

Non solo il ristorante, ma anche le camere di Villa Crespi sono un richiamo irresistibile. Gli ospiti possono soggiornare in stanze arredate con gusto, che ricordano le favole delle Mille e una notte, rendendo il soggiorno non solo un pasto, ma un’esperienza completa e indimenticabile.

Uno dei principali motivi per cui Villa Crespi attira i gourmet è la sua proposta di menu degustazione. Cannavacciuolo ha progettato due percorsi gastronomici che portano i commensali in un viaggio dal Sud al Nord d’Italia:

Itinerario dal Sud al Nord: un racconto attraverso i sapori e i profumi della penisola. Con un prezzo di 260 euro a persona, questo menu offre piatti iconici, come la trota in carpione e la linguina di Gragnano con calamaretti. Mettici l’anima: un’esperienza ancora più coinvolgente, con un abbinamento di vini che porta il prezzo a 525 euro per persona. Questo pacchetto include un calice di spumante, cinque calici di vino, acqua minerale e caffè, rendendo l’esperienza culinaria ancora più raffinata e completa.

La scelta di piatti alla carta

Per chi desidera avere maggiore libertà nella scelta dei piatti, Villa Crespi offre anche un menu alla carta. Qui, i clienti possono selezionare le loro delizie preferite, con piatti che variano dalla carne al pesce, tutti preparati con ingredienti di alta qualità e presentati con un tocco artistico. I prezzi dei piatti alla carta possono variare, ma è importante considerare che la qualità e l’esperienza complessiva giustificano l’investimento.

Un altro aspetto che distingue Villa Crespi è l’attenzione al cliente. Il servizio è curato nei minimi dettagli, con personale altamente qualificato e preparato a soddisfare ogni esigenza. Ogni piatto è presentato con una spiegazione che ne esalta l’unicità e la creatività, rendendo ogni pasto un momento di scoperta e piacere. La selezione dei vini è altrettanto accurata, con una carta che spazia dai grandi nomi a etichette meno conosciute, permettendo agli ospiti di esplorare sapori nuovi e affascinanti.

In sintesi, Villa Crespi non è solo un ristorante di alta classe, ma un’esperienza completa che unisce gastronomia, ospitalità e bellezza. Con prezzi che riflettono l’eccellenza del servizio e della cucina, rappresenta una meta imperdibile per chi desidera immergersi nel mondo di Antonino Cannavacciuolo.